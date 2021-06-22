5 طائرات مُسيرة من الأكثر فتكاً وتطوراً على مستوى العالم

يتعاظم توظيف الطائرات المُسيرة تقريبًا في كل مهام ساحة المعركة الحديثة، بداية من المراقبة وجمع المعلومات وصولًا إلى شن ضربات هجومية مباشرة، بما يعيد تشكيل أساليب واستراتيجيات خوض الحروب المعاصرة والمستقبلية.

استعرض تقرير نشرته مجلة National Interest الأميركية مواصفات 5 من أهم الطائرات المُسيرة في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها الدرون طراز MQ-9 Reaper وGD Avenger.

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1- MQ-9 Reaper

طائرة مُسيرة مسلحة تخدم في الخطوط الأمامية للقوات الجوية الأميركية. صُممت لتكون طائرة طراز متطور للمقاتلة السابقة طراز MQ-1 Predator، وتتميز بقدرتها على حمل كم من الذخائر يتيح لها حقًا تحقيق مهام القنص والفتك بالأهداف المعادية. لم تتخط قدرات المقاتلة Predator حمل أكثر من صاروخين طراز Hellfire أو قنابل صغيرة الحجم، بينما يمكن لمقاتلات Reaper المُسيرة أن تحمل ضعف كمية صواريخ Hellfire والقنابل التي يصل وزنها إلى حوالي ربع طن.

2- GD Avenger

ويحل في المرتبة الثانية، في أعقاب مقاتلات ريبر المُسيرة، درون أفينجر من جنرال ديناميكس، الذي يعمل بالطاقة النفاثة ويتميز بمزيد من القدرة على التحمل وحمل أوزان من الذخائر تصل حتى نصف طن من القنابل.

3- MQ-4 Global Hawk

يعتبر درون غلوبال هوك قديمًا بشكل مدهش حيث تم إطلاقه لأول مرة في عام 1998. ولا تزال إصدارات غلوبال هوك رائدة في مجال الطائرات المُسيرة بفضل الحرص على إدخال التحسينات المستمرة. تضمنت التحديثات وعمليات التطوير لمركبات غلوبال هوك MQ-4 ذاتية القيادة أجهزة الرادار المصفوفة الممسوحة ضوئيًا النشطة AESA وأجهزة الاستشعار المحوّرة المحسّنة.

4- RQ-4 Global Hawk

نظرًا لأن طراز RQ-4 من درون غلوبال هوك يؤدي دورًا مشابهًا في مهام الاستطلاع الاستراتيجي وجمع المعلومات الاستخبارية التي تضطلع بها الطائرات U-2 المأهولة، فلا يتوفر الكثير من المعلومات حول مدى مساهمتها في الجهود العسكرية الأميركية الحالية.

ولكن يعتقد الخبراء أن استمرار شراء مركبات غلوبال هوك المُسيرة والحرص على تطويرها وترقيتها، يعد دليلًا على أنها مازالت واحدة من أفضل الطائرات المُسيرة في العالم. أثبتت طائرات غلوبال هوك أيضًا موثوقيتها مرات لا تحصى خلال العقدين الماضيين، وبما أن الموثوقية هي سمة أساسية للدرون، فإن سجل غلوبال هوك في هذه المساحة يجعلها رائدة على مستوى العالم.

5- EA-18 Growler

لطالما تم استخدام المقاتلات التقليدية المحولة بوينغ إي إيه-18 غرولير كطائرات مُسيرة، ولكن كان تقييم النتائج يعتمد في المقام الأول على مدى الكفاءة في تحقيق الدور المستهدف. لكن أظهر اختبار الطيران الأخير لمقاتلات طراز EA-18 Growler المُسيرة إمكانات لا تصدق، حيث إن مهام الحرب الإلكترونية EW وقمع/تدمير الدفاعات الجوية للعدو SEAD / DEAD تكون خطيرة للغاية لأنها تتطلب غالبًا الطيران مباشرة في أو على مقربة من الدفاعات الجوية للعدو.

ويحتمل أن يكون تحويل البحرية الأميركية لمثل هذه الطائرات إلى مقاتلات مُسيرة خطوة رائعة بشكل لا يصدق، إلا إنه لا يمكن التغاضي عن التكاليف الاقتصادية الزائدة أو الافتقار للفوائد الديناميكية الهوائية للدرون المصمم من الأساس لهذا الغرض.