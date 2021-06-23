شي يتحدث إليهم.. الرواد الصينيون يستعدون للسير في الفضاء

تحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ مع ثلاثة رواد صينيين على متن محطة فضاء صينية سيقيمون فيها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ووصف الرئيس مهمتهم بأنها "معلم هام" في صناعة الفضاء الصينية.

وصل الطاقم، المكون من طيارين سابقين بالقوات الجوية وهم: ني هاي شنغ وليو بومينغ وتانغ هونغ بو، إلى محطة تيانخه الفضائية الأسبوع الماضي.

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وطوال فترة إقامتهم، سيقومون بإجراء تجارب علمية وأعمال صيانة، وسيسيرون في الفضاء، وسيعدون المحطة لاستقبال بعثتين إضافيتين العام المقبل.

سأل شي صباح اليوم الأربعاء عن وضعهم الصحي والمعيشي على متن المحطة، وأجاب رواد الفضاء بأنهم على ما يرام.

وقال شي - متحدثا من مركز بكين للتحكم في الفضاء - "نحن جميعا سعداء للغاية برؤيتكم في حالة جيدة، وسعداء أيضا لأن العمل يسير على ما يرام. بناء محطة الفضاء علامة بارزة في صناعة الفضاء في الصين، وسيقدم ذلك مساهمة رائدة في الاستخدام السلمي للفضاء من قبل البشرية." وأضاف "نحن في بكين ننتظر عودتكم منتصرين".

وألقى الثلاثة تحية عسكرية قبل أن يلوحوا بالوداع للرئيس.

يقوم ني وليو وتانغ بأطول مهمة فضائية صينية مأهولة حتى الآن.

تخطط بكين لإرسال ثلاث بعثات أخرى مأهولة إلى المحطة.