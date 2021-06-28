.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أميركا.. سلاح الجو يشارك بتطوير طائرة ذات إقلاع قصير للغاية

أميركا.. سلاح الجو يشارك بتطوير طائرة ذات إقلاع قصير للغاية

قدرة على الإقلاع والهبوط بسرعة تقل عن 48 كم/ساعة وباستخدام مدرج لا يزيد طوله عن 45 مترًا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

يقوم برنامج "أجيليتي برايم"، المتخصص في السيارات الطائرة والتابع لسلاح الجو الأميركي، بالتعاون مع شركة إلكترا إيرو، بتطوير طائرة ذات إقلاع وهبوط قصيرة للغاية ultra-STOL في إطار عدد من مشروعات التنقل الجوي المتقدم، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

الإقلاع بسرعة 48 كم / ساعة

يعد تصميم الطائرة المبتكرة ذا مظهر تقليدي إلى حد ما، وتتسع لما يصل إلى سبعة ركاب وطيار. ويشتمل التصميم على ثمانية مراوح كهربائية صغيرة للدفع الأمامي علاوة على أنها تدفع الهواء على كامل امتداد الجناح ورفوفه، مما ينتج عنه رفع إضافي كافٍ، بحيث يمكن للطائرة المبتكرة أن تقلع أو تهبط بسرعات تقل عن 48 كم / ساعة.

تكاليف تشغيل منخفضة

وزير الداخلية اللبناني: خائف من الأسوأ العرب والعالم احتجاجات لبنان وزير الداخلية اللبناني: خائف من الأسوأ

يعني الإقلاع أو الهبوط بهذه السرعات أنه يمكن أن تستخدم الطائرة لمدرج يصل طوله إلى 45 مترًا فقط. ومن المستهدف أن يصل مدى الطائرة إلكترا إلى 804 كم، باستخدام مجموعة نقل حركة هجينة، مع محرك توربيني غازي ممتد النطاق يشحن باستمرار البطارية بما يقدم "أقل من نصف تكاليف التشغيل للبدائل [المتمثلة في] طائرات الإقلاع العمودي،" التي تصل تكاليف تشغيلها لمبالغ كبيرة نظرًا لأن تراخيص الطائرات ذات الأجنحة تكون مرتفعة.

أغراض تجارية متعددة

قامت شركة إلكترا ببناء نظام دفع تجريبي ينتج 150 كيلو واط (200 حصان). وتخطط لإزاحة الستار عن طائرة تجريبية ذات مقعدين في عام 2022، تستطيع الإقلاع من مدرج بطول 30.5 متر. كما أنه من المقرر أن تحصل الإصدارات التجارية منها على شهادة النوع خلال خمس سنوات، ومن المتوقع أن يتم طرحها للاستخدام في "أسواق النقل الجوي في المناطق الحضرية والإقليمية ورحلات شركات الطيران التي تركز على الاستدامة ولوجيستيات الشحن "للميل المتوسط" وخدمات الإسعاف الجوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
المتحوّر المتحوّر "دلتا" يقلق العالم.. هل نعود لقواعد الإغلاق؟
خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم
الأكثر قراءة
اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية
جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: "تعبانة ادعوا لها"!
علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن
الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف
لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها
هؤلاء ربما تكفيهم جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا هؤلاء ربما تكفيهم جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا
قبل أن تذهب
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
اكتشف المزيد