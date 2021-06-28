أميركا.. سلاح الجو يشارك بتطوير طائرة ذات إقلاع قصير للغاية

يقوم برنامج "أجيليتي برايم"، المتخصص في السيارات الطائرة والتابع لسلاح الجو الأميركي، بالتعاون مع شركة إلكترا إيرو، بتطوير طائرة ذات إقلاع وهبوط قصيرة للغاية ultra-STOL في إطار عدد من مشروعات التنقل الجوي المتقدم، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

الإقلاع بسرعة 48 كم / ساعة

يعد تصميم الطائرة المبتكرة ذا مظهر تقليدي إلى حد ما، وتتسع لما يصل إلى سبعة ركاب وطيار. ويشتمل التصميم على ثمانية مراوح كهربائية صغيرة للدفع الأمامي علاوة على أنها تدفع الهواء على كامل امتداد الجناح ورفوفه، مما ينتج عنه رفع إضافي كافٍ، بحيث يمكن للطائرة المبتكرة أن تقلع أو تهبط بسرعات تقل عن 48 كم / ساعة.

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تكاليف تشغيل منخفضة

يعني الإقلاع أو الهبوط بهذه السرعات أنه يمكن أن تستخدم الطائرة لمدرج يصل طوله إلى 45 مترًا فقط. ومن المستهدف أن يصل مدى الطائرة إلكترا إلى 804 كم، باستخدام مجموعة نقل حركة هجينة، مع محرك توربيني غازي ممتد النطاق يشحن باستمرار البطارية بما يقدم "أقل من نصف تكاليف التشغيل للبدائل [المتمثلة في] طائرات الإقلاع العمودي،" التي تصل تكاليف تشغيلها لمبالغ كبيرة نظرًا لأن تراخيص الطائرات ذات الأجنحة تكون مرتفعة.

أغراض تجارية متعددة

قامت شركة إلكترا ببناء نظام دفع تجريبي ينتج 150 كيلو واط (200 حصان). وتخطط لإزاحة الستار عن طائرة تجريبية ذات مقعدين في عام 2022، تستطيع الإقلاع من مدرج بطول 30.5 متر. كما أنه من المقرر أن تحصل الإصدارات التجارية منها على شهادة النوع خلال خمس سنوات، ومن المتوقع أن يتم طرحها للاستخدام في "أسواق النقل الجوي في المناطق الحضرية والإقليمية ورحلات شركات الطيران التي تركز على الاستدامة ولوجيستيات الشحن "للميل المتوسط" وخدمات الإسعاف الجوي.