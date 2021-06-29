للحراس الشخصيين.. قنبلة صوتية على شكل هاتف ذكي

كشفت شركة ريمنتال الألمانية النقاب عن قنبلة صوتية جديدة مستطيلة على شكل هاتف ذكي بحجم الجيب للاستخدامات العسكرية والشرطية. وفقا لما نشره موقع New Atlas، تم تصميم القنبلة الصاعقة بهذا الشكل والحجم لكي يسهل إخفاؤه بواسطة العملاء السريين أو الحراس الشخصيين.

وصُممت القنابل الصوتية الضوئية في الأصل من أجل القوات الجوية البريطانية الخاصة في السبعينيات، كسلاح أقل فتكًا يُستخدم عند الحاجة لإصابة الخصم بالعمى أو الصمم مؤقتًا، خاصة في الأماكن الضيقة أو القريبة.

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كما تصدر القنبلة الصاعقة اليدوية سطوع ضوئي يبلغ حوالي سبعة ميغا كانديلا ومستوى ضوضاء يصل إلى 180 ديسيبل، بما يسمح من إصابة الخصم بحوالي خمس ثوانٍ من العمى وتضم أذنيه مؤقتًا بما يخل من توازنه ويسقطه أرضًا دون إصابته بجراح أو قتله.

الشكل الإسطواني التقليدي

والشكل التقليدي للقنبلة الصوتية هو عبارة عن أسطوانة ضخمة يصعب إخفاؤها أو التحكم فيها وتميل إلى الارتداد والتدحرج عند رميها، في بعض الأحيان، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدم إصابة الهدف بل وربما يؤدي إلى حوادث عكسية أو مؤسفة.

كما يهدف التصميم الجديد والذي أطلق عليه اسم Spectac إلى تلافي العيوب السابقة. وتبلغ أبعاد القنبلة 110 × 63 × 20 مم فقط وتزن 350 غرامًا. كما تم يوفر التصميم موضع مناسب لحلقة التأمين وذراع الإطلاق.

حماية يد المستخدم

ووفقًا لما ذكرته شركة ريمنتال، فإن تصميم Spectac المستطيل لا يجعله مضغوطًا فحسب، بل يسهل أيضًا الاحتفاظ بها في مكانها ثابتة دون أن تتدحرج كما كان الحال في الشكل الأسطواني.

ويعطي الشكل المستطيل ميزة سرعة التوقف حتى بعد 35 سم من نقطة الهبوط بعد رميها باتجاه الخصم أو العدو، علاوة على أن التصميم الجديد يقاوم التأثر بالمياه حتى عمق 20 مترًا.

ويوجد في الجزء السفلي من الشكل الجديد لقنبلة Spectac فتحة تهوية لحماية يد المستخدم في حالة حدوث تفجير عرضي، ولا ينقسم إلى شظايا خطيرة.