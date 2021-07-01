أول نموذج حقيقي لسيارة طائرة في سلوفاكيا

أكمل نموذج أولي لسيارة طائرة أول رحلة تجريبية على الإطلاق بين المطارات في سلوفاكيا، حيث حلق في السماء وهبط في رحلة استمرت 35 دقيقة.

وسافرت سيارة AirCar ، التي وصفت بأنها "سيارة وطائرة" من المطار الدولي في نيترا إلى مطار براتيسلافا يوم الاثنين، وفقا لـ CBS News الأميركية.

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ونقلا عن الشركة المنتجة، Klein Vision ، أكملت السيارة الطائرة هبوطها الناجح رقم 142، وكانت الرحلة علامة بارزة على التطور الكبير في مجال السيارات الطائرة. وبنقرة زر واحدة، تحولت الطائرة إلى سيارة رياضية في أقل من ثلاث دقائق، وكان يقودها مخترعها ستيفان كلاين.

وبعد الخروج من AirCar عقب الاختبار، أعلن كلاين أن الرحلة بدأت "عصرا جديدا من مركبات النقل المزدوجة". وقال كلاين: "إنها تفتح فئة جديدة من وسائل النقل". وتابع: "AirCar حولت الخيال العلمي إلى حقيقة، فهي تطير على ارتفاع 8200 قدم وبسرعة 115 ميلًا في الساعة".

وأشاد الدكتور برانكو ساره، المهندس التقني في شركة بوينغ ، بكلاين لتطويره سيارات طائرة سهلة الاستخدام.وقال: "إن الانتقال الآلي من مركبة برية إلى مركبة جوية، والعكس بالعكس ليس فقط نتيجة الحماس الرائد والروح المبتكرة والشجاعة، بل هو نتيجة للمعرفة الهندسية والمهنية الممتازة".

ويأتي هذا الإنجاز مع استمرار الضجيج حول مفهوم السيارة الطائرة. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات الأوروبية في هيونداي يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن السيارات الطائرة ستكون حقيقة واقعة في المدن في جميع أنحاء العالم قبل نهاية العقد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية وجنرال موتورز إنهما تمضيان قدمًا في تطوير السيارات الطائرة.