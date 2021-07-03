.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"درون".. ترصد صراخ الناجين من الكوارث الطبيعية

طائرات درونز - تعبيرية

"درون".. ترصد صراخ الناجين من الكوارث الطبيعية

درب الباحثون خوارزمية الذكاء الاصطناعي للطائرة على التعرف إلى تلك الضوضاء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طور باحثون في ألمانيا طائرة بدون طيار خفيفة يمكنها تحديد أماكن المستغيثين بالتقاط نداءاتهم، ما يجعلها مناسبة للكوارث الطبيعية بشكل خاص.

وسيتم استخدام الأجهزة المستقلة للمساعدة في إنقاذ الناجين الذين يصعب العثور عليهم بعد الكوارث الطبيعية، حيث سجل المهندسون أنفسهم وهم يصدرون أصواتا قد يصدرها شخص معرض للخطر، مثل الصراخ والتصفيق.

19 مفقوداً.. انهيار طيني ضخم يجرف منازل غرب طوكيو الأخيرة 19 مفقوداً.. انهيار طيني ضخم يجرف منازل غرب طوكيو

ودرب الباحثون خوارزمية الذكاء الاصطناعي للطائرة على التعرف على تلك الضوضاء، مع تصفية أزيز دوراتها وضوضاء الخلفية الأخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال باحثون في Fraunhofer FKIE في Wachtberg بألمانيا: "أثناء الكوارث، مثل الزلازل أو تحطم السفن، كل دقيقة مهمة للعثور على الناجين".

ويمكن للطائرات بدون طيار الوصول وتغطية المناطق الأكبر التي يتعذر الوصول إليها بشكل أفضل من رجال الإنقاذ على الأرض أو أنواع أخرى من المركبات، وتزويدهم بأحدث التقنيات لتوفير الوعي السريع بالحالة ودعم فرق الإنقاذ في تحديد موقع الضحايا أثناء الكوارث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
الأكثر قراءة
السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق
السعودي السعودي "رشاش" مجرم الثمانينيات.. شهود عيان يحكون قصصه
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب
مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون
الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن عملية تاكوبا التي أطلقت ضد داعش في إفريقيا؟
ماذا تعرف عن عملية تاكوبا التي أطلقت ضد داعش في إفريقيا؟
اكتشف المزيد