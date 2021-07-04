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بقدرات مميزة.. غواصة صينية بتصميم غريب وغامض

موقع Popular Mechanics
موقع Popular Mechanics

بقدرات مميزة.. غواصة صينية بتصميم غريب وغامض

مراقبون غربيون يعتقدون أن الغواصة تتميز بقدرات شبحية وتستخدم بطاريات ليثيوم أيون لإبحار صامت

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

اجتذبت صور فوتوغرافية لغواصة صينية الصنع اهتمام المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتصميمها الغريب والغامض.

وتتميز الغواصة من فئة 039C / D، بقدراتها الهجومية واعتمادها على بطاريات الليثيوم أيون، لكي تتحرك بهدوء في أعماق البحار، وفقا لما نشرته مجلة Popular Mechanics الأميركية.

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كما تعد الميزة الأبرز للغواصة وجود شراع جديد، والذي يبدو أنه مصمم لخفض شارة الرادار الخاص بها أثناء ظهورها على السطح، بما يجعلها أقرب إلى الشبحية.

وتم الحصول على الصور الخاصة بالغواصة الصينية الجديدة بواسطة الأقمار الاصطناعية، وبالتالي فإن اسمها غير متاح، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى أنها تعمل حالياً في نهر هوانغبو في شنغهاي.

شراع شبحي على شكل زعنفة

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية أن شراع الغواصة عبارة عن نتوء كبير على شكل زعنفة ظهرية في الجزء العلوي من الغواصة، حيث يتم تركيب المنظار وأجهزة الاستشعار.

كذلك، يساعد الشراع الشبحي الغواصة بمغادرة الميناء والسفر لمئات الأميال مع فرصة أقل لاكتشافها.

إلى ذلك، يتوقع الخبراء أن تكون الغواصة مزودة بنظام دفع مستقل للهواء AIP، والذي يمكنه تشغيل غواصة مغمورة تحت سطح الماء لمدة تصل إلى أسبوعين في كل مهمة.

ومن المحتمل أن تحتوي الغواصة الصينية الجديدة أيضاً على بنوك من بطاريات الليثيوم أيون لتشغيل أكثر هدوءاً تحت الماء.

واستخدمت الغواصات البطاريات للتشغيل الصامت لمدة قرن، لكن استخدام الليثيوم أيون ربما يعني المزيد من الطاقة لفترة أطول بكثير من أنواع البطاريات الأخرى.

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