ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال!

يستخدم كثير من الناس رقائق الألمنيوم في المطبخ لحفظ الأطعمة وغيرها من الاستخدامات المنزلية، لكن لا يفكر الكثيرون في استخدامه لتغليف أجزاء من جسدهم.

وقد تبدو فكرة غريبة، لكن اتضح أن ورق الألمنيوم منتج رائع لأمراضك اليومية بالإضافة إلى استعمالات أخرى، وفق تقرير لموقع " Tips & Tricks".

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لف قدميك بورق الألمنيوم!

وكشف الموقع أن لف القدمين بورق الألمنيوم، يعود بفوائد جمّة على جسم الإنسان، وما عليك إلا أن تنتظر بضع ساعات وستحصل على هذه النتيجة!.

كذلك، يجلب تغليف أجزاء الجسم بهذه الرقائق العديد من المزايا والفوائد. وعلى سبيل المثال، فهو مفيد للحد من الإجهاد، حيث يخفف من آلام المفاصل، كما يخفف الألم الناتج عن الحروق، ويمكن استخدامه حتى للمساعدة في علاجك من نزلات البرد.

يسرع عملية كي الملابس

في موازاة ذلك، تتيح هذه الرقائق الاستفادة منها في أمور منزلية أخرى مثل التسريع من عملية كي الملابس، حيث يمتص لوح طاولة الكي قدراً كبيراً من حرارة المكواة، ما يتطلب منك القيام بعدة تمريرات لإزالة التجاعيد.

ولتسريع الأمور، ضع قطعة من ورق الألمنيوم تحت غطاء طاولة الكي، حيث سيؤدي ذلك إلى عكس الحرارة مرة أخرى من خلال الملابس، ويمنع التجاعيد.

اشحذ مقصك وتقوية إشارة WiFi

ونستطيع استخدام رقائق الألمنيوم لشحذ مقصاتنا، حيث يمكن طي الرقائق إلى عدة طبقات والبدء في تقطيعها، فسبع أو ثماني تمريرات ستفي بالغرض.

كذلك، يمكن استخدام هذه الرقائق في تقوية إشارة WiFi الضعيفة في المنزل، فما عليك إلا صنع شاشة من رقائق الألمنيوم ووضعها على الحائط في المكان الذي تريد زيادة الإشارة إليه. وستزداد الإشارة في اتجاه الشاشة.

صقل الفضة الخاصة بك

إلى ذلك، تعتبر هذه الرقائق مفيدة في صقل الفضة الخاصة بك، وذلك عبر عملية التبادل الأيوني، وهو تفاعل جزيئي يعمل فيه الألمنيوم كمحفز لكي تتخلص من لونها الباهت.

كل ما عليك فعله هو تغليف مقلاة بورقة من الألمنيوم، وملؤها بالماء البارد، وإضافة ملعقتين صغيرتين من الملح، ثم ضع الأواني الفضية الباهتة في المحلول، واتركها لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ثم اشطفها وجففها، وستحصل على النتيجة التي تريدها.