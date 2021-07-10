جديد العلم.. تصنيع مركبات قتالية "تمشي على أرجل"

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء مختبر أبحاث الجيش الأميركي ARL، أنه لم يعد يوجد ما يمنع الجيش الأميركي من إنتاج مركبات قتالية متحركة على أرجل بنفس القدر من القوة مثل العجلات أو المسارات، وفقا لما نشرته مجلة Popular Mechanics نقلًا عن موقع PLoS ONE.

ويقول باحثون ARL، إن كلاً من أنظمة الحركة الاصطناعية والبيولوجية، حرفيًا من وزن 1 غرام إلى 35 طنًا، لها نفس متطلبات الطاقة تقريبًا لتحريك وحدة كتلة فوق الأرض، أي الحيوانات أو الآلات التي تستخدم الأرجل أو العجلات أو المسارات، تعتمد على نفس القدر من الطاقة.

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كما ارتكزت الدراسة الجديدة على صيغة تسمى Heglund Formula، والذي يستخدم كأساس لتقدير الطاقة اللازمة لتحرك الحيوانات. تُظهر صيغة هيغلوند تناسقًا ملحوظًا بين الحيوانات الأرضية الكبيرة والصغيرة، ولكنها لا تشمل المركبات الأرضية. في حين أن الدراسة الأخيرة تشرح الصيغة الأصلية لتشمل المركبات التي صممها الإنسان وقام ببنائها باستخدام أنواع مختلفة من الحركة.

ضوء أخضر

ومن ثم فإنه من منظور القوة، يمتلك المهندسون الآن الضوء الأخضر لتصميم أسلحة ومركبات قتالية تستطيع المشي على أرجل حتى وزن يصل إلى 35 طنا، مع ملاحظة أي سلاح سيزيد وزنه عن 35 طنًا، سيتطلب التوصل إلى صيغة مختلفة.

وتعني نتائج الدراسة أن تصنيع روبوت قتالي، يمشي على أربعة أرجل، مثل ED-209 من Robocop على سبيل المثال، سيستخدم قدر مساو من الطاقة لما تستهلكه دبابة طراز M1A2 Abrams في التجول.

مزايا المركبات ذات الأرجل

كما تتمتع المركبات القتالية ذات الأرجل ببعض المزايا مقارنة بالمركبات ذات المسارات والعجلات، حيث يمكنها أن تتنقل عبر التلال شديدة الانحدار بشكل أسهل، على سبيل المثال، أو أن تشق طريقها عبر أراضي ذات تضاريس وعرة مثل المناطق الصخرية. كما أن المركبات التي تتحرك على أرجل ستكون أعلى ارتفاعًا من المركبات التقليدية على عجلات أو مسارات، وبالتالي ستمنح مستخدمها مجال رؤية أفضل.

نقاط الضعف

وعلى الرغم من هذه المزايا، فإن الباحث الرئيسي في الدراسة ألكسندر كوت لا يحبذ فكرة المركبة القتالية الثقيلة التي تتحرك على 4 أرجل، لأنه في المقام الأول يعتقد أن المركبات القتالية الضخمة قلما تحتاج للسير عبر مناطق صخرية أو شديدة الانحدار علاوة على أن الارتفاع الأعلى سيجعلها سهلة الرصد بواسطة عناصر قوات العدو.

إلى ذلك نصح كوت بأن يتم استخدام مثل هذه المركبات كبيرة الحجم، والتي تمشي على أرجل، في مهام بالغة التخصص، قائلًا: "أشك في التطبيق العملي للآلات ذات الأرجل الكبيرة، باستثناء السياقات المتخصصة للغاية".