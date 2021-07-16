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الصين تنجح في تجربة مركبة فضاء "قابلة لإعادة الاستخدام"

The Long March-2F Y12 rocket, carrying the Shenzhou-12 spacecraft and three astronauts, takes off from Jiuquan Satellite Launch Center for China's first manned mission to build its space station, near Jiuquan, Gansu province, China June 17, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
من إطلاق مركبة فضاء صينية سابقة في يونيو الماضي
الفضاء

الصين تنجح في تجربة مركبة فضاء "قابلة لإعادة الاستخدام"

أقلعت المركبة القادرة على الوصول إلى حافة الغلاف الجوي ثم عادت إلى الأرض في نفس اليوم

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بكين – رويترز

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أقلعت مركبة فضائية صينية قادرة على الوصول إلى حافة الغلاف الجوي، ثم عادت إلى الأرض في نفس اليوم فيما وصفته الصين بخطوة كبيرة نحو تطوير تكنولوجيا للنقل الفضائي يمكن إعادة استخدامها.

وقالت "مؤسسة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء"، وهي شركة الصناعات الفضائية الرئيسية في البلاد، إن المركبة أقلعت من مركز للإطلاق في شمال غرب البلاد اليوم الجمعة، وأكملت رحلتها وفقاً "للإجراءات المحددة".

من إطلاق مركبة فضاء صينية سابقة في يونيو الماضي
من إطلاق مركبة فضاء صينية سابقة في يونيو الماضي

وأضافت في بيان أن المركبة عادت بعد ذلك إلى الأرض في مسار "أفقي".

ويفترض للمركبات القادرة على الوصول إلى الفضاء شبه المداري أن تكون قادرة على التحليق على ارتفاع يصل إلى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض.

رواد صينيون في محطة الفضاء الصينية (أرشيفية)
رواد صينيون في محطة الفضاء الصينية (أرشيفية)
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ولم تحدد المؤسسة الصينية الارتفاع الذي وصلت إليه المركبة، كما لم تذكر تفاصيل بشأن مسار الرحلة. ولم تنشر أيضاً صوراً للمركبة أو رحلتها.

وقالت المؤسسة إن "تطوير تكنولوجيا للنقل الفضائي قابلة لإعادة الاستخدام رمز مهم لانتقال الصين من دولة "كبرى" ترتاد الفضاء إلى دولة "قوية" ترتاد الفضاء".

ومن شأن تطوير تلك المركبات أن يؤدي إلى تكرار وتيرة المهام الفضائية وخفض تكلفتها.

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