شاهد.. أول جسر للمشاة في العالم فولاذي بتقنية 3D

تم تركيب أول جسر مشاة فولاذي مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم بطول 12 مترًا في أمستردام، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

استغرق تصنيع الجسر الفولاذي أكثر من أربع سنوات. تم تصميمه على شكل حرف S وسيكون بمثابة "اختبار عملي حي" في العاصمة الهولندية لتجربة تشييد جسور فولاذية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

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استشعار عن بعد

يشارك باحثون من جامعة إمبريال كوليدج لندن في تقييم "أداء" الجسر أثناء سير المشاة عليه، من خلال أجهزة استشعار عن بعد تم زرعها موزعة في مختلف أجزاء الهيكل.





تشمل البيانات، التي ستقوم أجهزة الاستشعار عن بعد بجمعها، التغيرات التي يمكن أن تطرأ على أجزاء الجسر على مدار عمره الافتراضي، وأعداد المستخدمين والأوزان التي يتحملها والتأثيرات بفعل العوامل الجوية المختلفة.

يعد الجسر هو الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث قال الخبير المشارك في دراسات إنشاء وتركيب ومتابعة الجسر، بروفيسور ليروي غاردنر من قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة إمبريال كوليدج لندن: "لم يتم إنشاء هيكل معدني مطبوع ثلاثي الأبعاد كبير وقوي بما يكفي للتعامل مع حركة مرور المشاة من قبل"، مشيرًا إلى أن فريق الباحثين قام باختبار ومحاكاة "الهيكل ومكوناته طوال عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد" وصولًا إلى مرحلة تركيبه وبدء استخدامه من قبل الجمهور".

"توأم رقمي"

من المقرر أن يتم وضع بيانات المستشعر عن بعد في "التوأم الرقمي" للجسر، وهي نسخة محوسبة تحاكي النسخة المادية الواقعية.

وسيتم اختبار أداء الجسر المادي مقابل التوأم، مما سيساعد في الإجابة عن أسئلة حول مدى كفاية الفولاذ المطبوع بتقنية 3D بغرض الاستفادة من النتائج في مشاريع البناء المستقبلية.

روبوت للطباعة والتشييد

تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد برنامجًا لإنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد قبل طباعته بواسطة الروبوت. تحتوي هذه النوعية من الروبوتات على فوهة في نهاية أذرعها تنبعث منها مادة الطباعة، وهي مادة الفولاذ في حالة جسر المشاة المبتكر، والتي تم القيام بلحام طبقاته واحدة تلو الأخرى.





تطلب جهد البناء الضخم 4.5 طن من الفولاذ المقاوم للصدأ لطباعة الجسر في أربع قطع رئيسية، بالإضافة إلى "دوامات الزاوية" الأربعة، والتي تم لحامها معًا يدويًا في المرحلة النهائية لبناء الجسر الذي يقدم خدمة للمواطنين في تصميم فني بديع وبتوظيف مبهر لأحدث التقنيات التكنولوجية.

جائحة كورونا

بدأت الطباعة في مارس 2017 امتدت حوالي ستة أشهر. تم عرض الجسر المكتمل في أسبوع التصميم الهولندي في أكتوبر 2018. وتأخرت عمليات التشييد والتركيب لمدة عام بسبب جائحة كورونا..

قال بروفيسور غاردنر: "تقدم الطباعة ثلاثية الأبعاد فرصًا هائلة لصناعة البناء، مما يتيح قدرًا أكبر من الحرية فيما يتعلق بخصائص المواد والأشكال، والتي تجلب بدورها مجموعة من التحديات وستتطلب من المهندسين الإنشائيين التفكير بطرق جديدة."

من ميكرومتر لجسر مكتمل

وقال دكتور كريغ بوكانان، من جامعة إمبريال كوليدج لندن أيضًا: "منذ أكثر من أربع سنوات، كنا نعمل على (تصميم واختبار نموذج الجسر) من مقياس ميكرومتر، واعقبها دراسة للبنية المجهرية المطبوعة حتى مقياس العداد، واستمرت الأبحاث باختبار الحمل على الجسر المكتمل"، ومن المقرر أن تستمر الدراسات والمتابعة بواسطة أنظمة الاستشعار عن بعد لتوفر بيانات كافية وغزيرة للمشاريع المستقبلية.