روسيا تعلن إطلاق صاروخ "تسيركون" فوق الصوتي

أعلنت روسيا، الاثنين، أنها اختبرت بنجاح صاروخاً جديداً من طراز تسيركون فوق صوتي من فرقاطة، وهو من مجموعة الأسلحة التي طورتها موسكو والتي تؤكد أن لا مثيل لها في العالم.

إلى هذا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان "أن الفرقاطة الأدميرال غورشكوف نفذّت بنجاح عملية إطلاق صاروخ تسيركون فوق صوتي من البحر الأبيض (الدائرة القطبية الروسية) على هدف أرضي يقع على ساحل بحر بارنتس".

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والصاروخ الذي بلغت سرعته 7 ماخ "أصاب هدفه الذي يبعد 350 كيلومترا بنجاح"، بحسب البيان.

ويعود أول إطلاق رسمي للصاروخ تسيركون إلى أكتوبر 2020، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها أن هذه التجربة الناجحة هي "حدث عظيم" بالنسبة إلى "روسيا بأسرها". ومنذ ذلك الحين، أجريت تجربتان من فرقاطة "الأدميرال غورشكوف".

ووسط أجواء يسودها التوتر مع الغرب، أعلنت روسيا خلال السنوات الماضية تطويرها عددا من الأسلحة وصفها بوتين بأنها "لا تقهر".

ويندرج تسيركون ضمن هذه الأسلحة، ويمكن أن يصل مداه إلى ألف كيلومتر، ومن المقرر أن يتم تجهيز السفن الحربية والغواصّات التابعة للبحرية الروسية بهذا الصاروخ.

وتتباهى روسيا بتطوير عدد من الأسلحة "التي لا تقهر" من بينها صاروخ كينجال الفوق الصوتي المخصص لسلاح الجو وصاروخ "بورفيستنيك" المجنّح المزود بمحرك نووي.