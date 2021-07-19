.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روسيا تعلن إطلاق صاروخ "تسيركون" فوق الصوتي

صاروخ تسيركون فوق صوتي
صاروخ تسيركون فوق صوتي

روسيا تعلن إطلاق صاروخ "تسيركون" فوق الصوتي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت روسيا، الاثنين، أنها اختبرت بنجاح صاروخاً جديداً من طراز تسيركون فوق صوتي من فرقاطة، وهو من مجموعة الأسلحة التي طورتها موسكو والتي تؤكد أن لا مثيل لها في العالم.

روسيا تختبر بنجاح إطلاق صاروخ قادر على نقل حمولة ثقيلة علم روسيا تختبر بنجاح إطلاق صاروخ قادر على نقل حمولة ثقيلة

إلى هذا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان "أن الفرقاطة الأدميرال غورشكوف نفذّت بنجاح عملية إطلاق صاروخ تسيركون فوق صوتي من البحر الأبيض (الدائرة القطبية الروسية) على هدف أرضي يقع على ساحل بحر بارنتس".

والصاروخ الذي بلغت سرعته 7 ماخ "أصاب هدفه الذي يبعد 350 كيلومترا بنجاح"، بحسب البيان.

ويعود أول إطلاق رسمي للصاروخ تسيركون إلى أكتوبر 2020، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها أن هذه التجربة الناجحة هي "حدث عظيم" بالنسبة إلى "روسيا بأسرها". ومنذ ذلك الحين، أجريت تجربتان من فرقاطة "الأدميرال غورشكوف".

ووسط أجواء يسودها التوتر مع الغرب، أعلنت روسيا خلال السنوات الماضية تطويرها عددا من الأسلحة وصفها بوتين بأنها "لا تقهر".

ويندرج تسيركون ضمن هذه الأسلحة، ويمكن أن يصل مداه إلى ألف كيلومتر، ومن المقرر أن يتم تجهيز السفن الحربية والغواصّات التابعة للبحرية الروسية بهذا الصاروخ.

وتتباهى روسيا بتطوير عدد من الأسلحة "التي لا تقهر" من بينها صاروخ كينجال الفوق الصوتي المخصص لسلاح الجو وصاروخ "بورفيستنيك" المجنّح المزود بمحرك نووي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت
فيديو.. إنقاذ عجوز بأعجوبة من تحت عجلات قطار في الهند فيديو.. إنقاذ عجوز بأعجوبة من تحت عجلات قطار في الهند
الأكثر قراءة
غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز
جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها
حلا شيحة ترد غاضبة على والدها: مصدومة منك.. وزوجي لم يختطفني حلا شيحة ترد غاضبة على والدها: مصدومة منك.. وزوجي لم يختطفني
أحدث صور لسد النهضة.. إلى أين وصل الملء الثاني؟ أحدث صور لسد النهضة.. إلى أين وصل الملء الثاني؟
فيديو يفطر القلوب.. طفلة ليبية تصارع الموت بسبب لدغة عقرب فيديو يفطر القلوب.. طفلة ليبية تصارع الموت بسبب لدغة عقرب
حبس رئيس تحرير صحيفة مصرية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس رئيس تحرير صحيفة مصرية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
قبل أن تذهب
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
اكتشف المزيد