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كويكب بحجم "هرم خوفو" يمر قرب الأرض اليوم

كويكب عملاق يمر بجانب الأرض

كويكب بحجم "هرم خوفو" يمر قرب الأرض اليوم

طول الكويكب، المسمى GO20، ما بين 318 إلى 720 قدماً، مما يجعله يقارب حجم الهرم الأكبر في مصر

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العربية.نت

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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" NASA عن مرور كويكب عملاق بالقرب من الأرض، اليوم الاثنين، بسرعة 18 ألف ميل في الساعة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، يبلغ طول الكويكب، المسمى GO20، ما بين 318 إلى 720 قدماً، مما يجعله يقارب حجم الهرم الأكبر (هرم خوفو) في مصر.

الهرم الأكبر في الجيزة بمصر
الهرم الأكبر في الجيزة بمصر

وسيقترب الكويكب من الأرض بنحو 2.8 مليون ميل.

وهذه المسافة لا تجعله مصدراً للقلق، وفقاً لوكالة الفضاء الأميركية.

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ولم تحدد الوكالة الأميركية التوقيت الذي سيمر خلاله الكويكب بجانب الأرض.

وتحصي "ناسا" وتسجل كل الأجسام السماوية التي تمر بالقرب من الأرض أو تصطدم بها.

وتسبب بعض الكويكبات أضراراً هائلة بالأرض، كما حدث قبل 66 مليون سنة، حيث قضى كويكب على 75% من الكائنات الحية على الأرض، وفقاً للعلماء.

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