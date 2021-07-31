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في أكثر عواصم أوروبا تلوثاً.. طحالب تنقي الهواء للأطفال

Nine-year-old Anielka plays in an AirBubble, an innovative playground providing clean air thanks to algae (seen in tubes in the background) that absorb pollutants and carbon dioxide and in return produce oxygen, in Warsaw, Poland, on July 26, 2021. At the new playground in central Warsaw, algae feast on pollutants and carbon dioxide to provide a bubble of clean oxygen in a city ranked as one of the most polluted capitals in the EU. The Polish capital was selected for the inaugural edition of the AirBubble as the city is in particular need of clean air. According to data released by the European Environment Agency (EEA) last month, Warsaw ranks 269th for air quality on a list of 323 European cities. The bubble is outfitted with dozens of glass cylinders containing algae immersed in water that feast on air being pumped in from below. The green organisms consume polluting molecules and carbon dioxide before releasing clean oxygen out the top of the bioreactors.
الطحالب في منشأة "إيربابل"

في أكثر عواصم أوروبا تلوثاً.. طحالب تنقي الهواء للأطفال

تم تركيب عشرات الأنابيب الزجاجية التي تحتوي على مياه فيها طحالب مهمتها تنقية الهواء على منشأة ألعاب خشبية للأطفال في وارسو

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وارسو – فرانس برس

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في قلب وارسو، إحدى العواصم الأكثر تلوثاً في أوروبا، يتيح موقع جديد مخصص للأطفال استنشاق هواء نقي بمساعدة الطحالب.

الطحالب في منشأة "إيربابل"
الطحالب في منشأة "إيربابل"

وقد وضعت الطحالب في أنابيب من الزجاج معلقة حول منشأة خشبية تضم ألعابا. وتسحب هذه الطحالب الملوثات وثاني أكسيد الكربون من الأجواء.

وقال ماركو بوليتو، الذي ساهم في تأسيس شركة "إيكولوجيكستوديو" للتنمية الحضرية التي تتخذ في لندن مقراً لها وصاحبة مشروع "إيربابل": "كثيرة هي الفرص التي لم تُستغل بعد للاستفادة من الذكاء الحيوي للنظم الطبيعية في المدن".

منشأة "إيربابل"
منشأة "إيربابل"

ودعا بوليتو إلى "تحويل المباني إلى آلات حية تنتج الطاقة وتخزّن ثاني أكسيد الكربون وتنقي الهواء".

وقد وقع الخيار على العاصمة البولندية لاحتضان هذا المشروع الأول لأنها تفتقر بصورة خاصة إلى الهواء النقي. فبحسب المعطيات التي نشرتها الوكالة الأوروبية للبيئة الشهر الماضي، تحتل وارسو المرتبة 269 بين 323 مدينة من حيث نوعية الهواء.

الطحالب في منشأة "إيربابل"
الطحالب في منشأة "إيربابل"

ويُعدّ هذا التصنيف بالاستناد إلى المعدّل الوسطي في السنتين الأخيرتين للجزيئات الدقيقة (التي يقلّ قطرها عن 2.5 ميكرومتر) في الهواء والتي تضرّ بالصحة إلى حدّ بعيد.

وبحسب الوكالة الأوروبية للبيئة، يتسبب تلوث الهواء، الناجم بجزء كبير منه عن إحراق الفحم، بحوالي 50 ألف وفاة سابقة لأوانها في السنة في بولندا حيث يعيش 38 مليون نسمة.

الطحالب في منشأة "إيربابل"
الطحالب في منشأة "إيربابل"
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و"إيربابل" مزودة بعشرات الأنابيب الزجاجية التي تحتوي على مياه فيها طحالب مهمتها تنقية الهواء الذي يُسحب من قاعدة الأنبوب.

وتستهلك هذه الكائنات الجزيئات الملوثة قبل أن تصدر الأكسجين النقي من الأعلى، مشكّلة "مفاعلات حيوية" فعلية.

وتقع هذه المنشأة الخشبية المغطاة بغشاء خاص على ضفاف نهر فيسوا وبمحاذاة مركز علوم كوبرنيك في وارسو. ومن المزمع إقامة منشآت من هذا النوع في مدن أخرى.

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