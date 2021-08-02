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خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟

محطة الفضاء الدولية

خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟

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دبي - العربية.نت

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أجرى رائدا فضاء روسيان جولة مصورة داخل وحدة الأبحاث التي تسببت في فقدان السيطرة على المحطة الفضائية الدولية لفترة وجيزة يوم الخميس وذلك بعد بضع ساعات من التحامها بالمحطة.

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إلى هذا، قال مسؤولون روس إن عطلا برمجيا هو السبب في الحادث الذي أدى إلى خروج المحطة الفضائية كلها عن وضعها المعتاد على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبا فوق سطح الأرض وعلى متنها طاقم من سبعة أفراد.

وأظهرت لقطات رائدي الفضاء أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف وهما يفتحان الكوات ويدلفان إلى الوحدة ناوكا لعرض ما فيها وفق ما ذكرته وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

فيما أكدت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) وروسكوزموس أن الطاقم المؤلف من سبعة أفراد، اثنان منهما من روسيا وثلاثة من ناسا، وياباني، ورائد سابع من فرنسا من وكالة الفضاء الأوروبية، لم يتعرضوا لأي خطر.

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