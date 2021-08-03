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دراسة تحسم الجدل.. إنسان نياندرتال طلى صخرة قبل 60 ألف سنة

(FILES) In this file photo taken on September 17, 2018 this combination of pictures shows a general view and close-up of a partly coloured stalagmite tower in the Spanish cave of Ardales, southern Spain. Neanderthals, long perceived to have been unsophisticated and brutish, really did paint stalagmites in a Spanish cave more than 60,000 years ago, according to a study published on August 2, 2021.
الصخرة الصاعدة المطلية باللون الأحمر في مغارة بجنوب إسبانيا

دراسة تحسم الجدل.. إنسان نياندرتال طلى صخرة قبل 60 ألف سنة

أثارت مسألة اللون الأحمر لصخرة صاعدة في كهف أرداليس في جنوب إسبانيا جدلاً في أوساط المتخصصين في هذا الشأن بين من رأى أنها نتيجة تفاعلات طبيعية ومن رأى أنها فعل إنسان

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باريس – فرانس برس

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أكد علماء متخصصون في حقبة "ما قبل التاريخ"، بما يقطع الشك باليقين، أن رجال نياندرتال، وهم بمثابة "أنسباء للإنسان المعاصر" اندثرت سلالتهم، هم من طلوا صخرة صاعدة في كهف إسباني قبل أكثر من 60 ألف سنة.

وأثارت هذه المسألة جدلاً في أوساط المتخصصين في هذا الشأن منذ صدور دراسة سنة 2018 أفادت بأن رجال نياندرتال قاموا بـ "طلاء" أعمدة صخرة صاعدة كبيرة في كهف أرداليس في جنوب إسبانيا بطلاء قوامه مغرة حمراء.

الصخرة الصاعدة المطلية باللون الأحمر في مغارة بجنوب إسبانيا
الصخرة الصاعدة المطلية باللون الأحمر في مغارة بجنوب إسبانيا

غير أن عملية تأريخ لأجزاء من الصخرة سمحت بتحديد تاريخها بحدود 64800 عام على الأقل، وهي فترة لم يكن فيها الإنسان المعاصر موجوداً بعد. وكان قد نُشر مقال علمي "رجّح أن يكون هذا الصبغ نتيجة ظاهرة طبيعية"، مثل سيل من أكسيد الحديد.

لكن الدراسة الحديثة، التي نُشرت نتائجها في حوليات الأكاديمية الأميركية للعلوم "بناس"، تظهر أن "هذه الترسّبات ليست طبيعية، وهي بالفعل صباغ مصنوع من المغرة جُلب على الأرجح إلى المغارة"، بحسب ما قال الباحث المتخصص في "حقبة ما قبل التاريخ" في المركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا وجامعة بوردو فرنشيسكو ديريكو الذي شارك في الدراسة.

الصخرة الصاعدة المطلية باللون الأحمر في مغارة بجنوب إسبانيا
الصخرة الصاعدة المطلية باللون الأحمر في مغارة بجنوب إسبانيا

كما أن تحليل الصباغ، وهو الأول من نوعه، أظهر أنه ليس متماثلاً في كل أجزائه وأن تنوّعه يعكس التواريخ المختلفة لقطع الصخر المدروسة.

ولفت الباحث إلى أن هذه النتائج "تدعم فرضية أن رجال نياندرتال أتوا مرّات عدّة خلال آلاف السنوات لطلاء.. هذه الصخرة الضخمة".

الصخرة الصاعدة المطلية باللون الأحمر في مغارة بجنوب إسبانيا
الصخرة الصاعدة المطلية باللون الأحمر في مغارة بجنوب إسبانيا
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لكن من الصعب تشبيه هذا العمل بالرسومات التي أنجزها الإنسان المعاصر، مثل تلك الموجودة في كهف شوفيه في فرنسا والعائدة إلى ما قبل 37 ألف سنة.

لكنه يضيف مهارة جديدة إلى مهارات "إنسان نياندرتال" الذي لم يكن بتاتاً بدائياً مثل ما يمكن تصوّره والذي اندثرت سلالته قبل 40 ألف سنة.

وقال البروفيسور ديريكو: "قد لا يصلح توصيف هذا العمل بالتفنّن. لكن الموقع والصخرة الصاعدة ووضع الطلاء عليها كلّها عوامل تندرج في سياق تصرّف يكتسي رمزية".

الصخرة الصاعدة المطلية باللون الأحمر في مغارة بجنوب إسبانيا
الصخرة الصاعدة المطلية باللون الأحمر في مغارة بجنوب إسبانيا
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