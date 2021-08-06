"ميكروب" يحمي من يعيش أكثر من 100 عام.. دراسة توضح

في بحث جديد، كشف علماء يابانيون بمعهد برودي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في العاصمة طوكيو، أن الأشخاص الذين يعيشون لأكثر من 100 عام لديهم "ميكروب" يحميهم من الالتهابات البكتيرية.

وقام العلماء بتحليل الميكروب في براز 160 شخصا من المعمّرين اليابانيين بأعمار 107 سنوات؛ ووجدوا أنهم مقارنة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و55 عاما لديهم مستويات أعلى من عدة أنواع من البكتيريا تنتج جزيئات تسمى الأحماض الصفراوية الثانوية، بحسب ما نشرته مجلة "نيتشر" العلمية.

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كما أوضحت الدراسة، أن الأحماض الصفراوية الثانوية يتم إنتاجها بواسطة ميكروبات في القولون يعتقد أنها تساعد بحماية الأمعاء من مسببات الأمراض وتنظم استجابات الجسم المناعية.

ووجد الباحثون أن أحد الجزيئات وهو "isoalloLCA"، منع بشكل فعال نمو الميكروبات العسيرة المقاومة للمضادات الحيوية التي تسبب الإسهال والتهاب الأمعاء.

ووفق الدراسة، فإن "isoalloLCA" قتل العديد من مسببات الأمراض الأخرى، مما يشير إلى أنه قادر على مساعدة الجسم في الحفاظ على التوازن الدقيق للمجمعات الميكروبية في الأمعاء الصحية لفترات طويلة.