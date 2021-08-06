.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"ميكروب" يحمي من يعيش أكثر من 100 عام.. دراسة توضح

تعبيرية - رجل مسن

"ميكروب" يحمي من يعيش أكثر من 100 عام.. دراسة توضح

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في بحث جديد، كشف علماء يابانيون بمعهد برودي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في العاصمة طوكيو، أن الأشخاص الذين يعيشون لأكثر من 100 عام لديهم "ميكروب" يحميهم من الالتهابات البكتيرية.

وقام العلماء بتحليل الميكروب في براز 160 شخصا من المعمّرين اليابانيين بأعمار 107 سنوات؛ ووجدوا أنهم مقارنة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و55 عاما لديهم مستويات أعلى من عدة أنواع من البكتيريا تنتج جزيئات تسمى الأحماض الصفراوية الثانوية، بحسب ما نشرته مجلة "نيتشر" العلمية.

صور صادمة.. الحرائق تستعر من جديد شمال أثينا العرب والعالم صور صادمة.. الحرائق تستعر من جديد شمال أثينا

كما أوضحت الدراسة، أن الأحماض الصفراوية الثانوية يتم إنتاجها بواسطة ميكروبات في القولون يعتقد أنها تساعد بحماية الأمعاء من مسببات الأمراض وتنظم استجابات الجسم المناعية.

ووجد الباحثون أن أحد الجزيئات وهو "isoalloLCA"، منع بشكل فعال نمو الميكروبات العسيرة المقاومة للمضادات الحيوية التي تسبب الإسهال والتهاب الأمعاء.

ووفق الدراسة، فإن "isoalloLCA" قتل العديد من مسببات الأمراض الأخرى، مما يشير إلى أنه قادر على مساعدة الجسم في الحفاظ على التوازن الدقيق للمجمعات الميكروبية في الأمعاء الصحية لفترات طويلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. برشلونة ينشر فيديو رائعا لوداع ميسي شاهد.. برشلونة ينشر فيديو رائعا لوداع ميسي
انتبهوا.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشرية انتبهوا.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشرية
الأكثر قراءة
انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ"دلتا" يفاجئ الجميع
صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع
سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله
8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها 8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها
برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي
رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس
قبل أن تذهب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
اكتشف المزيد