رائدة فضاء شاهدت عناكب بمحطة الفضاء الدولية.. كيف وصلت؟

نشرت رائدة الفضاء وعضو طاقم محطة الفضاء الدولية، ميغان ماك آرثر، تغريدة أثارت من خلالها الكثير من التساؤلات وردود الأفعال، ما دفع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لتتدخل بالتعليق.

Is it weird that after 100 days on @Space_Station, when I see a small piece of lint or food float by, my body still reacts like “SPIDER!!”🕷a split second before my brain can chime in with, “Relax, you’re in space, remember? No spiders.”?🕸 — Megan McArthur (@Astro_Megan) August 5, 2021

وكتبت ماك آرثر على تويتر: "هل من الغريب أنه بعد 100 يوم في المحطة الفضائية، عندما أرى قطعة صغيرة من الوبر أو طعاما يطفو، يتفاعل جسدي بخوف وكأنني رأيت عنكبوتا؟ قبل أن يتمكن عقلي خلال جزء من الثانية من التعود، وأقول لنفسي: استرخي، أنت في الفضاء. تذكري، لا توجد عناكب".

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من جهته، تفاعل حساب بحوث محطة الفضاء الدولية التابع لوكالة "ناسا" على تويتر مع تغريدتها، مؤكدا وجود العناكب سابقا في المحطة.

وأوضحت "ناسا": "لا توجد عناكب معك الآن، لكن نذكرك، كانت هناك عناكب في المحطة بهدف البحث".

وأضافت: "لقد تم إرسال عناكب الجرم السماوي الذهبية إلى الفضاء لدراسة ما إذا كانت العناكب تحيك شبكاتها بشكل مختلف في الجاذبية الصغرى وكيف تقوم بذلك".