.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رائدة فضاء شاهدت عناكب بمحطة الفضاء الدولية.. كيف وصلت؟

محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية

رائدة فضاء شاهدت عناكب بمحطة الفضاء الدولية.. كيف وصلت؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نشرت رائدة الفضاء وعضو طاقم محطة الفضاء الدولية، ميغان ماك آرثر، تغريدة أثارت من خلالها الكثير من التساؤلات وردود الأفعال، ما دفع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لتتدخل بالتعليق.

وكتبت ماك آرثر على تويتر: "هل من الغريب أنه بعد 100 يوم في المحطة الفضائية، عندما أرى قطعة صغيرة من الوبر أو طعاما يطفو، يتفاعل جسدي بخوف وكأنني رأيت عنكبوتا؟ قبل أن يتمكن عقلي خلال جزء من الثانية من التعود، وأقول لنفسي: استرخي، أنت في الفضاء. تذكري، لا توجد عناكب".

من جهته، تفاعل حساب بحوث محطة الفضاء الدولية التابع لوكالة "ناسا" على تويتر مع تغريدتها، مؤكدا وجود العناكب سابقا في المحطة.

وأوضحت "ناسا": "لا توجد عناكب معك الآن، لكن نذكرك، كانت هناك عناكب في المحطة بهدف البحث".

وأضافت: "لقد تم إرسال عناكب الجرم السماوي الذهبية إلى الفضاء لدراسة ما إذا كانت العناكب تحيك شبكاتها بشكل مختلف في الجاذبية الصغرى وكيف تقوم بذلك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير
احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك! احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك!
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ "المريض"
خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها
أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
فيديو صادم.. توقيف أطباء نقلوا مريضاً بسيارة نقل في مصر فيديو صادم.. توقيف أطباء نقلوا مريضاً بسيارة نقل في مصر
قبل أن تذهب
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
اكتشف المزيد