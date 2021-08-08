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صور لافتة لسطح الكوكب الأحمر من مروحية إنجينويتي

مروحية "إنجينويتي" التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"

صور لافتة لسطح الكوكب الأحمر من مروحية إنجينويتي

قد تكون ناجمة عن الرياح والغبار أو ربما المياه التي تدفقت في فوهة "جيزيرو" في رحلتها 24 يوليو وفقا لناسا

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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تتأهب مروحية "إنجينويتي" التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لرحلتها الـ 11 على سطح المريخ، فيما التقط مؤخرا الروبوت الطائر صورا لمنطقة تُعرف باسم "Raised Ridges''.

ووثقت المروحية صورا للتلال تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، التي قد تكون ناجمة عن الرياح والغبار أو ربما المياه التي تدفقت ذات مرة في فوهة "جيزيرو"، في رحلتها 24 يوليو، وفقا لوكالة الفضاء الأميركية.

وصرح كيفن هاند، العالم في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في بيان: "ولكن إلى جانب جمالها الغامر، توفر الصورة تفاصيل رائعة. وإذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية بعض الخطوط الغريبة عبر أسطح العديد من الصخور. هل هذه مجرد دهور من الرياح والغبار تهب على الصخور، أم أن هذه الميزات تحكي قصة المياه؟ نحن فقط لا نعرف حتى الآن".

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وباتت ناسا بفضل "إنجينويتي"، قادرة بشكل فعال على أن تكون في "مكانين في وقت واحد" من خلال مهمة "بيرسيفيرانس"، سواء في Crater Floor Fractured Rough و"إنجينويتي" التي تحلق بالقرب منها.

وأردف هاند: ""إنجينويتي" توفر معاينة مفصلة لميزات جيولوجية مثيرة للاهتمام على بعد مئات الأمتار منا".

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