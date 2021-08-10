.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إعادة تدوير.. زي رسمي من البلاستيك لطواقم الطائرات

  • الخط
46462397-9876307-image-a-5_1628507817790

إعادة تدوير.. زي رسمي من البلاستيك لطواقم الطائرات

الزي الجديد تم تصنيعه من بلاستيك معاد تدويره بواقع 45 عبوة لكل فرد

العربية.نت - جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

بالأمتار يتم عادة قياس الأقمشة المستخدمة لصناعة الملابس عامة، بما فيها الزي الخاص لأي مهنة، لكن فيما يبدو أن الجديد هو أنه سيتم مستقبلًا، أو بالأحرى في بعض الحالات حاليًا، تحديد ما تحتاجه حياكة طاقم ملابس أو زي رسمي خاص بعدد العبوات البلاستيكية التي تناسب قياس كل شخص.

فقد أعلنت شركة "إيزي جيت" عن تقديمها زيًا جديدًا لطاقم الضيافة بالمقصورة والطيارين مصنوعًا من البلاستيك المعاد تدويره بواقع 45 عبوة بلاستيكية لكل زي.

قصب السكر يحلّ مكان البلاستيك في صناعة الأحذية العربية ستايل قصب السكر يحلّ مكان البلاستيك في صناعة الأحذية

ومن المتوقع أن يتم إعادة استخدام ما يصل إلى نصف مليون عبوة بلاستيكية سنويًا كجزء من التحول إلى تصنيع الزي الجديد، والذي يتم بواسطة مادة عالية التقنية قامت شركة Tailored Image الأيرلندية الشمالية بإنشائها مستخدمة مصادر للطاقة المتجددة أيضا، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

كما تقول الشركة إن الخامات الجديدة ستحل محل النسيج المستخدم للزي الرسمي لطواقم العاملين بها في إطار عقد مدته خمس سنوات، مما يعني أنه سيتم إعادة تدوير ما يصل إلى 2.7 مليون عبوة بلاستيكية وبالتالي لن تصل إلى مكب النفايات أو البحار والمحيطات وهو ما يسهم بإيجابية في حماية البيئة.

كربون أقل ومرونة أكثر

كذلك تقل البصمة الكربونية للمواد المستخدمة في صنع الزي الرسمي بنسبة 75% عن البوليستر المستخدم حاليًا في صناعة الملابس التي يرتديها موظفو الخطوط الجوية. وبالمقارنة مع الأنسجة البديلة غير المعاد تدويرها، أثبتت الاختبارات أن المادة الجديدة أكثر مقاومة للتآكل، وتوفر مزيدًا من المرونة مع ملاءمة أفضل وحرية حركة لمرتدي الزي الرسمي. ومن الفوائد الإضافية لتلك الميزة أنه لن تكون هناك حاجة إلى إنتاج المزيد من أطقم الزي الموحد على المدى الطويل.

خصم مقابل الأكواب

ولم يقتصر التطوير على المادة الجديدة الصديقة للبيئة وإنما تم أيضا استبدال شرائط الياقات البلاستيكية بأخرى من الورق المقوى القابل لإعادة التدوير ومشابك القميص البلاستيكية بأخرى معدنية، علاوة على وضع بطاقات أسماء مصنوعة من الكرتون المقوى القابل للتدوير بدلا من البطاقة المطلية باللون الأبيض غير القابلة لإعادة التدوير مع بطاقة الكرتون القابلة لإعادة التدوير.

أما الجديد على متن الطائرة فهو تقديم خصما قدره 50 بنسًا على المشروبات الساخنة للركاب، الذين يجلبون كوبًا قابلًا لإعادة الاستخدام.

من جانبها، قالت تينا ميلتون، مديرة خدمات المقصورة في إيزي جيت، إن تغير المناخ يمثل مشكلة تواجه الجميع، وتقوم الشركة بكل ما في وسعها لتقليل الانبعاثات والنفايات، مشيرة إلى أن "الاستدامة قضية مهمة".

وأضافت أن أولويات الشركة ترتكز على مواصلة "العمل على تقليل البصمة الكربونية على المدى القصير لكل أنشطة وخدمات واحتياجات الشركة، إلى جانب العمل طويل الأجل لدعم تطوير التكنولوجيا الجديدة، ومن بينها الطائرات عديمة الانبعاثات التي تطمح إلى تقليل البصمة الكربونية للطيران بشكل جذري.

طائرات عديمة الانبعاثات

هذا وتواصل شركة إيزي جيت جهودها بالتعاون مع شركات Wright Electric وAirbus، لتطوير طائرات عديمة الانبعاثات وسرعة دخولها في الخدمة التجارية لتصبح حقيقة واقعة، على الرغم من أن الشركة في عام 2019، أصبحت أول شركة طيران كبرى في العالم تقوم بتشغيل رحلات خالية من الكربون عبر شبكتها بالكامل من خلال تعويض انبعاثات الكربون من الوقود المستخدم في جميع رحلاتها، لكن تعتبر الشركة هذا الإنجاز مجرد "إجراء مؤقت'' لحين دخول الطائرات عديمة الانبعاثات للخدمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صور.. نقل مؤمن زكريا للمستشفى وتفاصيل جديدة عن حالته صور.. نقل مؤمن زكريا للمستشفى وتفاصيل جديدة عن حالته
دون فحص.. هذه العلامات تؤكد إصابتك بفيروس كورونا دون فحص.. هذه العلامات تؤكد إصابتك بفيروس كورونا
الأكثر قراءة
فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع   فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع  
واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب  واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب 
ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟
عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم! عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك
قبل أن تذهب
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
اكتشف المزيد