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ناسا تكشف نسبة احتمال ارتطام كويكب بالأرض والتاريخ المحتمل

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This November 16, 2018 photo from NASA’s OSIRIS-REx spacecraft, obtained December 3, 2018 courtesy of NASA/Goddard/University of Arizona, shows the asteroid Bennu from a distance of 85 miles (136 km). The image, which was taken by the PolyCam camera, shows Bennu at 300 pixels and has been stretched to increase contrast between highlights and shadows. NASA's first-ever mission designed to visit an asteroid and return a sample of its dust back to Earth arrives on December 3, 2018 at its destination, Bennu, two years after launching from Cape Canaveral, Florida. The $800 million mission, known as OSIRIS-REx, is targeted for a 12 pm (1700 GMT) rendez-vous with the asteroid, and will use its suite of five science instruments to study the asteroid for the next year and a half.
الكويكب بينو
الفضاء

ناسا تكشف نسبة احتمال ارتطام كويكب بالأرض والتاريخ المحتمل

خلص العلماء إلى أنه بحلول عام 2300 لا يتخطى احتمال اصطدام "بينو" بالأرض 0.057%

واشنطن – فرانس برس

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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الأربعاء أن الكويكب بينو سيقترب كثيراً من الأرض في عام 2135، ليصبح على بعد نصف المسافة فقط بين كوكبنا والقمر، لكنها طمأنت بأن احتمالات حدوث ارتطام لاحق بحلول سنة 2300، لا تزال ضئيلة للغاية.

هذا الكويكب الذي اكتُشف عام 1999 ويبلغ قطره 500 متر، هو أحد الكويكبين المعروفَين في نظامنا الشمسي اللذين يشكلان الخطر الأكبر على الأرض، بحسب وكالة الفضاء الأميركية.

وقد أمضى مسبار "أوزيريس ريكس" التابع لوكالة "ناسا" عامين في المدار حول بينو، وقد غادره في مايو الماضي لإحضار العينات التي جُمعت خلال احتكاك لبضع ثوان مع أرض الكويكب والتي ستصل إلى كوكبنا عام 2023.

مسبار "أوزيريس ريكس"
مسبار "أوزيريس ريكس"

وأتاحت المهمة دراسة الكويكب عن كثب، وتحسين التكهنات بشكل كبير بشأن مساره في المستقبل.

وخلص العلماء إلى أنه بحلول عام 2300، لا يتخطى احتمال اصطدامه بالأرض 0.057%.

وقال الباحث في مركز "نير إيرث أوبجكت ستاديز" التابع للناسا دافيده فارنوكيا خلال مؤتمر صحافي: "بكلام آخر، هذا يعني أن ثمة احتمالا بنسبة 99.94% % بألا يكون بينو على مسار ارتطام"، لذا "لا داعي للهلع".

لكن لماذا لا يمكن الجزم بنسبة 100%؟

في سبتمبر 2135، سيمر الكويكب بينو في نقطة قريبة جداً من الأرض. هذا سيترك احتمالاً لعبور ما يسمى "ثقب المفتاح الجاذبي"، وهي منطقة من شأنها أن تغير مسار الكويكب بشكل طفيف، بسبب تأثير جاذبية الأرض، ما يؤدي تالياً إلى وضعه في مسار تصادم مستقبلي.

الكويكب بينو
الكويكب بينو

وقبل مهمة "أوزيريس ريكس"، كان يُحتمل أن يكون هناك "26 ثقب مفتاح" بحجم كيلومتر أو أكثر على طريق بينو في عام 2135.

وبفضل التحليلات التي سمح بها مسبار "أوزيريس ريكس"، تمكن العلماء من استبعاد 24 من هذه الثقوب، وبقي اثنان أخيران.

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وبحسب العلماء، فإن التاريخ الأكثر احتمالاً للارتطام سيكون عام 2182.

وإذا حدث ذلك، سيكون الحدث كارثياً. وقال ليندلي جونسون من مكتب "بلانيتاري ديفنس كووردينايشن أوفيس" التابع لناسا إن "حجم الحفرة عادة ما يكون من 10 إلى 20 ضعفاً حجم الجسم". وبالتالي بالنسبة لبينو، يتراوح قطر الحفرة بين 5 و10 كيلومترات.

لكن "منطقة الدمار ستكون أكبر بكثير من ذلك، بما يصل إلى 100 ضعف حجم الحفرة"، بحسب جونسون.

وقال جونسون إن الباحثين كانوا يعرفون حوالي 79% من الكويكبات بحجم بينو والقريبة من الأرض.

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