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عمره 28 ألف سنة.. أسد كهوف عثر عليه مع فروته وربما حليب أمه

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A cave lion cub named Sparta, which was found preserved in Siberia's permafrost, is seen in this undated photo taken in 2020, in Yakutsk, Russia. REUTERS/Valery Plotnikov NO RESALES. NO ARCHIVES
سبارتا شبل أسد الكهوف الذي تم العثور عليه في سيبيريا في 2018

عمره 28 ألف سنة.. أسد كهوف عثر عليه مع فروته وربما حليب أمه

تم العثور على الشبل، وهي أنثى وتدعى سبارتا، في سيبيريا عام 2018 وهو محفوظ جيداً بشكل يثير الدهشة

ياكوتسك (روسيا) – رويترز

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قال علماء إن شبل أسد الكهوف الذي تم العثور عليه محفوظاً جيداً بشكل يثير الدهشة في الأراضي الجليدية في سيبيريا عاش قبل 28 ألف عام وربما ما زال بداخله آثار من حليب أمه.

وقالت دراسة نُشرت في مجلة "كواترنيري" إنه تم العثور على الشبل، وهي أنثى وتدعى سبارتا، في نهر سيمويلياخ في منطقة ياقوتيا الروسية في عام 2018، كما عُثر على شبل آخر، يحمل اسم بوريس، في العام السابق.

بوريس شبل أسد الكهوف الذي تم العثور عليه في سيبيريا في 2017
بوريس شبل أسد الكهوف الذي تم العثور عليه في سيبيريا في 2017

وتم العثور على الشبلين في منطقة واحدة وبينهما مسافة 15 متراً لكنهما ولدا بفارق آلاف السنين. وقالت الدراسة إن بوريس، وهو شبل ذكر، عاش قبل نحو 43448 سنة.

وعثر أشخاص من جامعي أنياب الماموث على الشبلين اللذين تراوح عمراهما بين شهر وشهرين كما تم العثور على شبلين آخرين بالمنطقة في السنوات الأخيرة. وانقرضت أسود الكهوف منذ آلاف السنين.

سبارتا شبل أسد الكهوف الذي تم العثور عليه في سيبيريا في 2018
سبارتا شبل أسد الكهوف الذي تم العثور عليه في سيبيريا في 2018
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وقال فاليري بلوتنيكوف، وهو أحد معدي الدراسة، لوكالة "رويترز" إن سبارتا كانت محفوظة جيداً لدرجة أن فراءها وأعضاءها الداخلية وهيكلها العظمي كانت موجودة.

وأضاف أن "الاكتشاف في حد ذاته فريد من نوعه ولم يكن هناك أي اكتشاف آخر من هذا القبيل في ياقوتيا".

وتابع: "نتمنى أن تبقى بعض الأجزاء المتحللة من حليب الأم سليمة (داخل الشبل). لأنه إذا كان لدينا ذلك، سيمكننا أن نفهم ما هو النظام الغذائي للأم".

سبارتا شبل أسد الكهوف الذي تم العثور عليه في سيبيريا في 2018
  • سبارتا شبل أسد الكهوف الذي تم العثور عليه في سيبيريا في 2018
  • عالم يأخذ مقايس سبارتا
2 صور
سبارتا شبل أسد الكهوف الذي تم العثور عليه في سيبيريا في 2018
سبارتا شبل أسد الكهوف الذي تم العثور عليه في سيبيريا في 2018
عالم يأخذ مقايس سبارتا
عالم يأخذ مقايس سبارتا
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