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معلومات لا تصدق.. شاهد حيوانيْن خالديْن غير معروف عمرهما

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قنديل البحر (آيستوك)
قنديل البحر (آيستوك)

معلومات لا تصدق.. شاهد حيوانيْن خالديْن غير معروف عمرهما

دبي – العربية.نت

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تفتخر المملكة الحيوانية بأعمار طويلة بشكل لا يصدق تتجاوز متوسط عمر الإنسان، الذي قد يبلغ في الحد الأقصى 150 عاماً، ما يشكل طرفة عين مقارنة بالقرون وآلاف السنين التي تعيشها بعض الحيوانات.

وكشفت قائمة 10 حيوانات هي الأطول عمراً في العالم اليوم، ومعظمها يعيش في الماء، ومن أبرزها حيوانان اثنان خالدين من غير المعروف عمرهما تماماً، وفقاً لمجلة "LiveScience" العلمية.

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قنديل البحر

وتصدر قنديل البحر القائمة كحيوان خالد، حيث يُطلق العلماء عليه هذا النوع "Turritopsis dohrnii" اسم (قنديل البحر الخالد)، لأنه من المحتمل أن يعيش إلى الأبد.

ويبدأ قنديل البحر حياته على شكل يرقات، قبل أن يفرد أجزاءه في قاع البحر على شكل سلاسل، تنتشر بشكل مشابه للسرطان، حيث تتحول هذه الأورام الصغيرة على أطرافها بالتالي إلى قناديل بحر جديدة.

كما، يعود أصل قنديل البحر إلى البحر الأبيض المتوسط، وتكرر دورة حياتها هذه عدة مرات، وبالتالي لا تموت هذه المخلوقات أبداً في ظل الظروف المناسبة.

إلى ذلك، يبلغ حجم الصغير منها أقل من 0.2 بوصة (4.5 ملم)، حيث يتم التهام الكثير منها من الحيوانات الأخرى كالأسماك وغيرها، وبالتالي تمنعها من تحقيق الخلود فعليًا.

الهيدرا

أما الحيوان الثاني فهو الهيدرا، وهو مجموعة من اللافقاريات الصغيرة ذات الأجسام الناعمة التي تشبه إلى حد ما قنديل البحر.

وتعتبر الهيدرا من أكثر الجوفمعويات شيوعاً وتكثر في مياه البرك العذبة، ويمثل حيوان الهيدرا نموذجاً بسيطاً لتركيب الحيوان الجوفمعوي أسطواني الجسم.

كذلك، لا يظهر على هذا المخلوق علامات التقدم العمر، فيما تتكون هذه اللافقاريات بشكل كبير من الخلايا الجذعية التي تتجدد باستمرار من خلال عملية الازدواجية أو الاستنساخ.

ولا تعيش الهيدرا إلى الأبد في ظل الظروف الطبيعية، إذ تعاني من وجود تهديدات مختلفة من الحيوانات المفترسة والأمراض، لكن دون هذه التهديدات الخارجية يمكنها أن تعيش خالدة.

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