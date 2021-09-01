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تلوث الهواء سيقصر عمر 40% من هذا الشعب بـ9 سنوات

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التغير المناخي

تلوث الهواء سيقصر عمر 40% من هذا الشعب بـ9 سنوات

ما يربو على 480 مليون شخص يعيشون في مناطق شاسعة من وسط وشرق وشمال الهند، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، يعانون من مستويات مرتفعة من التلوث

نيودلهي - رويترز

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قال تقرير صادر عن مجموعة بحثية أميركية، يوم الأربعاء، إن من المرجح أن يقلل تلوث الهواء متوسط العمر المتوقع لقرابة 40% من الهنود بأكثر من 9 سنوات.

وذكر التقرير الذي أعده معهد سياسات الطاقة بجامعة شيكاغو أن ما يربو على 480 مليون شخص يعيشون في مناطق شاسعة من وسط وشرق وشمال الهند، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، يعانون من مستويات مرتفعة من التلوث.

من الهند
  • من الهند
  • من الهند
2 صور
من الهند
من الهند
من الهند
من الهند

وقال التقرير "من المثير للقلق أن المستويات المرتفعة لتلوث الهواء في الهند اتسعت رقعتها الجغرافية بمرور الوقت".

وعلى سبيل المثال تدهورت جودة الهواء بشكل كبير في ولاية ماهاراشترا في الغرب وولاية ماديا براديش بوسط البلاد.

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وفي معرض إشادته بالبرنامج الوطني للهواء النظيف الذي أطلقته الهند في عام 2019 لكبح مستويات التلوث الخطيرة، قال التقرير إن "تحقيق أهداف البرنامج الوطني للهواء النظيف والحفاظ عليها" من شأنه أن يرفع متوسط العمر المتوقع في البلاد 1.7 عام ومتوسط العمر المتوقع في نيودلهي 3.1 عام.

ويهدف البرنامج الوطني إلى تقليل التلوث في 102 مدينة هي الأكثر تلوثا بنسبة 20 إلى 30% بحلول عام 2024 من خلال خفض الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات وإجراءات أخرى.

وكانت نيودلهي العاصمة الأكثر تلوثا في العالم في عام 2020 للعام الثالث على التوالي وفقا لمجموعة "آي.كيو إير" وهي مجموعة سويسرية تقيس مستويات جودة الهواء بناء على تركيز الجسيمات العالقة في الهواء الضارة بالرئة والمعروفة باسم "بي.إم2.5".

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