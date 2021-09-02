حفرة داخل صخرة.. صورة لأول عينة صخرية من المريخ

نجح أحدث مسبار فضائي تابع لوكالة "ناسا" على المريخ، في جمع أول عينة صخرية لإعادتها إلى الأرض، بعد أن فشلت محاولة الشهر الماضي.

Now that is one beautifully perfect cored sample, if I do say so myself! Be patient, little sample, your journey is about to begin. #SamplingMars https://t.co/jOtNGKjeAe — Adam Steltzner (@steltzner) September 2, 2021

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ووصف آدم ستلتزنر كبير مهندسي المسبار "بيرسيفيرانس"، العينة بأنها مثالية. وكتب على تويتر اليوم الخميس قائلا "لم أكن أكثر سعادة من أي وقت مضى برؤية حفرة في صخرة".

لكن قبل شهر، حفر "بيرسيفرانس" في صخور أكثر ليونة، وانهارت العينة ولم تدخل أنبوب التيتانيوم.

وقطع المسبار مسافة نصف ميل إلى مكان أفضل لأخذ العينات في محاولة أخرى. وقام أعضاء الفريق بتحليل البيانات والصور قبل إعلان النجاح.

إلى هذا، وصل "بيرسيفرانس" في فبراير/ شباط إلى فوهة جيزيرو في المريخ والتي يُعتقد أنها موطن قاع بحيرة مورقة ودلتا نهر تعودان إلى مليارات السنين، بحثًا عن الصخور التي قد تحمل دليلاً على الحياة القديمة.

وتخطط "ناسا" لإطلاق المزيد من المركبات الفضائية لنقل العينات التي جمعها "بيرسيفرانس" إلى الأرض.

ويأمل المهندسون في إعادة ما يصل إلى ثلاثين عينة إلى الأرض في غضون عقد تقريبًا.