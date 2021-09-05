.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تطور جسم الإنسان مستمر.. وشريان الساعد الأوسط دليل على ذلك

  • الخط
Relaxed male palm isolated on white background. Multiple images. Collage stock photo
(تعبيرية)

تطور جسم الإنسان مستمر.. وشريان الساعد الأوسط دليل على ذلك

رُصد هذا الشريان لدى 10% من الأشخاص الذين ولدوا في ثمانينيات القرن التاسع عشر.. تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات لدى أولئك الذين ولدوا في نهاية القرن العشرين

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد علماء من جامعة أديلايد الأسترالية أن تطور جسم الإنسان "لم ينتهِ على الإطلاق"، بل هو مستمر.

وبحسب هؤلاء العلماء، من علامات هذا التطور المتواصل لجسم الإنسان تطوّر الشريان الأوسط في الساعد، والذي كان يُعتبر سابقاً "غير ضروري" وانقرض حتى في الجنين في الرحم.

ويُعتبر الشريان الأوسط في الساعد "لغزاً" حيث الجدل لا يزال دائراً في أوساط العلماء حول الغرض منه. ويعتقد العلماء أنه يتطور كـ"عامل مساعد" لضخ الدم بشكل أكثر كفاءة عبر الذراعين، ما يساعدهما على التطور بشكل أسرع.

وفي الجنين المتشكل، يموت هذا الشريان وتُنقل هذه الوظائف إلى الشرايين الشعاعية والزندية.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

لكن يحدث أحياناً أن يستمر وجود الشريان المتوسط عند البالغين. لكن المهم ليس الشريان ذاته، بل في إحصائيات بقائه.

المدخن أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من كورونا.. الصحة العالمية تحذر فيروس كورونا فيروس كورونا المدخن أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من كورونا.. الصحة العالمية تحذر

في البداية، رُصد هذا الشريان لدى 10% من الأشخاص الذين ولدوا في ثمانينيات القرن التاسع عشر. وبعد قرن من الزمان، تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات، حيث رصد الشريان لدى 30% من أولئك الذين ولدوا في نهاية القرن العشرين.

وفي الدراسة الأسترالية الحديثة، أكد العلماء وجود شرايين وسيطة كبيرة تضخ الدم جيداً لدى ثلث الأوروبيين. ورُصد أيضاً ميل نحو زيادة عدد هذه الحالات، معتبرين أنها "علامة واضحة على نمو تطوري" لجسم الإنسان.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيصبح الشريان الأوسط بحلول عام 2100 متوفراً لدى جميع البشر تقريباً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صفية العمري للعربية.نت: لم أعتزل ولن أقبل أدوارا لا تليق بي وبتاريخي صفية العمري للعربية.نت: لم أعتزل ولن أقبل أدوارا لا تليق بي وبتاريخي
المدخن أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من كورونا.. الصحة العالمية تحذر المدخن أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من كورونا.. الصحة العالمية تحذر
الأكثر قراءة
في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير
"إيرانيون حاولوا بيعي".. فيديو لفتاة تقفز من الطابق 8
فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها! فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها!
"أنا هموت قريب جداً".. طفلة مصرية تتحدث عن وفاتها
فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته
مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً
قبل أن تذهب
الدبيبة يطالب بالتحقيق حول اشتباكات طرابلس
الدبيبة يطالب بالتحقيق حول اشتباكات طرابلس
اكتشف المزيد