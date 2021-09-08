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قالت مغفل.. فيديو علمي لا يصدق لبط غريب نطق كالبشر

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بط المسك (آيستوك)
بط المسك (آيستوك)

قالت مغفل.. فيديو علمي لا يصدق لبط غريب نطق كالبشر

دبي - العربية.نت

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في دراسة علمية جديدة وفريدة من نوعها كُشف عن نوع من البط الأسترالي القادر في ما يبدو على تقليد كلام الإنسان وأصوات أخرى، بما في ذلك صوت صرير الأبواب، وذلك بفضل تسجيل عمره 35 عاماً.

وأجرى الدراسة عالما الأحياء كاريل تين كيت، من جامعة لايدن الهولندية، وبيتر فولاجار، من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية الأسترالية على تسجيل من صيف عام 1987.

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فقد قام الباحثان بإجراء الدراسة بعد رصد مجموعة حوادث لصنف من البط الأسترالي، وهو المعروف ببط المسك (Musk Duck)، يقلد أصواتاً تشبه أصوات البشر بشكل غريب، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الدراسة، التي نُشرت يوم الاثنين في المجلة العلمية للجمعية الملكية، إلى أن بطة المسك تبدو قادرة على تقليد كلام البشر، حيث التقطت وهي تنطق عبارة بدت تماماً مثل "مغفل".

حالة جديدة وغريبة

كما، أوضحا أن عدداً محدوداً من الحيوانات تعرف بقدرتها على اكتساب النطق من خلال التعلم من أفراد آخرين، لافتين أن الأمر جديد بالنسبة لطيور البط، وفق ورقتهما العلمية.

وتطور الطيور التي تنتمي لمجموعة الطيور المغردة (Oscines) وتضم 500 نوع تقريبا، حناجر (syrinx) تشبه حناجر البشر، تكسبها قدرة النطق من خلال التقليد، مثل الببغاوات وهي أكثر الأنواع.

بط المسك (آيستوك)
بط المسك (آيستوك)

تقليد أصوات حيوانات أخرى

كذلك، أبلغ الفريق عن حالة غريبة جداً لطيور البط سجلت في عام 2000 لذكر بطة مسك أخرى، في نفس المحمية، حيث قلدت أصوات حيوانات أخرى كجزء من عروض التزاوج.

ويعد التعلم الصوتي بين معظم الحيوانات سمة متقدمة ونادرة نسبياً، على الرغم من أن بعض المجموعات مثل الطيور المغردة والببغاوات أثبتت قدرتها على تعلم الكلمات من البشر.

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