.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لماذا لن تبني ناسا محطة الفضاء الدولية القادمة؟

  • الخط
تعبيرية

لماذا لن تبني ناسا محطة الفضاء الدولية القادمة؟

دبي _ البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

تعد محطة الفضاء الدولية واحدة من أهم المؤسسات التي نجح الإنسان في بنائها. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى منها تحت إشراف ناسا في عام 1998.

ومنذ ذلك الحين والمحطة تخضع لتطوير مستمر وتحصل على استثمارات كبيرة من دول عديدة. وتضم الآن مجموعات متغيرة من رواد الفضاء من 19 دولة مختلفة. وتضم المحطة المعمل الوحيد لدراسة الجاذبية الصغرية طويلة الأجل.

ولعبت المحطة دورًا رئيسيًا في مجموعة من التطورات العلمية والمشاريع الهادفة مثل مشاريع تنقية المياه الفعالة وكذلك محاولة إيجاد علاجات لأمراض شديدة مثل الزهايمر والسرطان.

ناسا ومحطة الفضاء الدولية

تظل محطة الفضاء الدولية واحدة من أهم إنجازات البشرية الحديثة. إلا أنها تعاصر نهاية عمرها في الفترة الحالية. حيث سيتم إيقاف عملها قبل حلول شهر ديسمبر لعام 2024.

وقد توصلت ناسا إلى هذا القرار بالاتفاق مع شركائها العالميين. وقد صرحت أنيلا هارت. مديرة القسم التجاري لمكتب برنامج المدار الأرضي المنخفض في ناسا أن المحطة مستمرة في القيام بمهامها المتعلقة بالبحث العلمي، إلا أن هذا لا يمنع أن عمرها قد شارف على الانتهاء.

ولعله من المفاجئ أن نعلم أن ناسا لن تقوم ببناء محطة الفضاء الدولية القادمة بنفسها. وبدلًا من ذلك سيتم الاعتماد على شركات متخصصة في مجالات الفضاء للقيام بهذه المهمة.

جنون نظريات المؤامرة.. مزاعم بـ"موت" الإنترنت منذ سنوات! تكنولوجيا جنون نظريات المؤامرة.. مزاعم بـ"موت" الإنترنت منذ سنوات!

وقد يتم الاعتماد على شركات مثل Sierra Space و Axiom Space بشكل رئيسي في هذه العملية. وذلك لتأسيس المحطة القادمة.

ولازالت معالم الخطة غير واضحة. إلا أن ناسا قد تواجه انتقادات ومشاكل عالمية عند إسناد العمل لشركات أخرى. حيث يمكن أن يكون للأمر بعد سياسي.

وتشكل محطة الفضاء الدولية أهمية كبيرة لشركة ناسا وللولايات المتحدة عمومًا. كما أن ناسا قد تتحول من مزود للخدمات إلى عميل لتلك الخدمات وتدفع مقابلها لشركات أخرى. وقد بدأت الشركة في تلقي الأفكار من الشركات بشأن هذا المشروع.

ولا شك أن كلًا من إيلون ماسك وجيف بيزوس قد يكون لهم مساهمات في هذا المشروع. كما أن هذا الوضع ليس بجديد. حيث أنه قد تم إطلاق محطة الفضاء الدولية ISS في سوق الأسهم أثناء فترة حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. كما يبدو أن الحكومة الحالية لا تعارض تلك القرارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زينة وأحمد عز مجدداً.. المحكمة تصدر حكمها في قضية مدرسة الطفلين زينة وأحمد عز مجدداً.. المحكمة تصدر حكمها في قضية مدرسة الطفلين
تتبعها نجمات هوليوود.. ما هي تتبعها نجمات هوليوود.. ما هي "حمية القمر" التي تفقدك 2.5 كلغ باليوم؟
الأكثر قراءة
فيديو يثير ضجة لسعودي يطلق النار على عامل محطة! فيديو يثير ضجة لسعودي يطلق النار على عامل محطة!
فضلت الموت على طلب امرأة.. تفاصيل بشعة بمقتل فتاة مصرية فضلت الموت على طلب امرأة.. تفاصيل بشعة بمقتل فتاة مصرية
مراهق مراهق "آسيوي" اغتصب طفلة بريطانية في البحر أمام الآلاف
شاهد.. فيضان النيل يهدد أعرق كنيسة بالقاهرة شاهد.. فيضان النيل يهدد أعرق كنيسة بالقاهرة
فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط! فيديو صادم.. طالبان تجلد أفغانيات بالسياط!
تغريدة تغريدة "الكلب" لأمل حجازي تثير ضجة بمصر.. والمفتي يدخل على الخط
قبل أن تذهب
قيادية إخوانية: الشعب المغربي عاقب حزب العدالة والتنمية
قيادية إخوانية: الشعب المغربي عاقب حزب العدالة والتنمية
اكتشف المزيد