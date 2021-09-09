أصغر نظام GPS عسكري في العالم.. مضاد للتشويش والتضليل

طورت شركة بي إيه ئي سيستمز أصغر جهاز استقبال عسكري GPS، لتحديد المواقع الجغرافية العالمية، يعمل على موجات مشفرة M-Code ، أي الكود العسكري، ويعد الأخف وزنًا في العالم وأكثرها كفاءة في استخدام الطاقة، بحسب ما نشره موقع New Atlas.

لا يزيد حجم الجهاز الجديد MicroGRAMTM-M GPS عن طابع البريد، بما يعني صغر حجمه وخفة وزنه إلى جانب قلة استهلاكه للطاقة، ويمكن أن يتم تثبيته في الأجهزة المحمولة والدرون وأي مركبات ذاتية القيادة مع ميزة مقاومة أي محاولات للتشويش والخداع.

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نظام تحديد المواقع العالمي

على الرغم من أنه كان موجودًا بالمعنى العملي فقط لأقل من 30 عامًا، إلا أن نظام تحديد المواقع العالمي GPS نما بسرعة ليصبح تقنية عسكرية أساسية، إذ لا يقتصر استخدامه على توجيه السفن والطائرات فحسب، بل يساعد أيضًا في توجيه الصواريخ والقذائف لإصابة أهدافها بدقة. يمكن لنظام GPS تحديد موقع الجنود بشكل فردي وتخفيف حالات الفوضى المحتملة في خطوط الإمداد اللوجستية بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الأخرى.

مضاد للتشويش

ولكن جاءت هذه التحسينات على حساب إثارة سباق تسلح إلكتروني حيث تسعى القوى المعادية جاهدة لإيجاد طرق لتشويش أنظمة GPS أو قرصنتها أو العبث بها بشكل عام لجعلها غير موثوقة أو حتى عديمة الفائدة.

وللتغلب على هذا التهديد، تبنت القوات العسكرية الغربية إشارة M-Code (الرمز العسكري). ولأسباب واضحة، لا توجد تفاصيل كثيرة حول M-Code يمكن عرضها على العامة، ولكن هناك بعض الميزات العامة التي التكهن بها، من بينها أنه يتم ارسال إشارات مشفرة في دوائر مغلقة تمنع أن يتم التشويش عليها.

إشارات مشفرة

أثناء التشغيل، يتم إرسال إشارة M-Code في حزمة نقطية عالية الطاقة من أحد أقمار GPS الاصطناعية، بما يسمح لها تخطي وتجنب إشارات التشويش العامة. ويتم تشفير الإشارات وتحديدها بطريقة تمكن جهاز الاستقبال من اكتشاف وتمييز الإشارات الخاطئة ورفضها. ويمكن للقوات العسكرية الصديقة فقط أن تستقبل الإشارات المشفرة.

مميزات متعددة

بقياس 2.5 × 3.1 × 0.698 سم، تم تصميم جهاز MicroGRAM-M ليكون ممكنًا بشكل فعلي وعملي أن يحل محل الأجهزة السابقة المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS، علاوة على أنه يتميز باكتساب سريع للإشارات الآمنة وتعزيز الأمان والمرونة ومكافحة التشويش والقرصنة والتضليل، بالإضافة إلى استهلاك أقل للطاقة.

يقول جون واتكينز، نائب الرئيس والمدير العام لشركة بي إيه ئي سيستمز إن المنظومة يجري استكمال التعديلات والتحسينات الخاصة بها حاليًا ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنتاجها في شكلها النهائي عام 2022.