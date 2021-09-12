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أول رحلة من نوعها للفضاء.. الطاقم والسبب غير متوقعين

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أول رحلة من نوعها للفضاء.. الطاقم والسبب غير متوقعين

دبي - العربية.نت

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يقود جاريد أيزاكمان، المؤسس الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية شيفت فور بايمنتس، 3 رفاق مبتدئين في أول رحلة إلى الفضاء طاقمها بالكامل من المدنيين.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة ثلاثة أيام، بدءاً من الانطلاق من كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية وحتى الهبوط في المحيط الأطلسي، وفق رويترز.

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كما خفّض قطب التكنولوجيا البالغ من العمر 38 عاماً قيمة مبلغ لم يُحدد لكن من المفترض أنه ضخم، دفعه لزميله الملياردير إيلون ماسك مالك سبيس إكس حتى ينطلق أيزاكمان و3 آخرون جرى اختيارهم للرحلة إلى المدار على متن كبسولة سبيس إكس كرو دراجون.

إلى ذلك ستنطلق مركبة الطاقم من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) على قمة أحد صواريخ ماسك القابلة لإعادة الاستخدام من طراز فالكون 9 الأربعاء.

حشد الدعم لمستشفى

وطرح أيزاكمان فكرة النزهة المدارية، التي أطلق عليها اسم إنسبيريشن4، بهدف زيادة التوعية وحشد الدعم لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، وهو مركز رائد لعلاج الأطفال من السرطان، الذي تعهد أيزاكمان شخصياً بدفع 100 مليون دولار له.

غير أن نجاح هذه المهمة سيساعد أيضاً على الدخول في حقبة جديدة من السياحة الفضائية التجارية بينما تتنافس عدة شركات على العملاء الأثرياء الراغبين في دفع جزء من ثرواتهم لتجربة بهجة الطيران الأسرع من الصوت وانعدام الوزن ومشاهدة الفضاء.

يشار إلى أن سبيس إكس ببساطة هي الطرف الأشهر ضمن كوكبة من المشاريع الصاروخية التجارية الصاعدة إذ أطلقت بالفعل عدداً من مهام الشحن ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا.

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