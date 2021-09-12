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احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية

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كائنات فضائية
تعبيرية

احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية

بروفيسور كاكو يطلق تصريحات جريئة حول الكائنات الفضائية الغريبة متوقعا عواقب سيئة للتواصل معها

العربية.نت - جمال نازي

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اتساقًا مع سلسلة تصريحاته ومزاعمه الجريئة بشأن الحياة والكائنات في الفضاء الخارجي، بعث عالم الفيزياء النظرية والناشر العلمي ميتشيو كاكو برسالة إلى زملائه العلماء بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، طالبهم فيها بأن "يظلوا منفتحين" على الاحتمالات، التي تشير إلى أن الأجسام الغريبة يمكن أن تكون دليلًا على وجود أشكال حياة متقدمة تزور الأرض، وفقاً لما نشره موقع Futurism.

كائنات أكثر تقدما

عبر سلسلة من التغريدات نشرها مؤخرًا بروفيسور كاكو، المثير للجدل، قال إن هناك احتمالا أن تكون الأجسام الفضائية الغامضة أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية من البشر بملايين السنين.

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إلى هذا، قال في تغريدة: "أعتقد أنه سؤال علمي مشروع أن نسأل من أين تأتي مشاهدة الأجسام الطائرة المجهولة"، مضيفًا في وقت لاحق "تخيل لو كان الفضائيون أكثر تقدمًا منا بملايين السنين؛ (إن العالم يشهد) انفتاحًا على قوانين جديدة للفيزياء".

فكرة رهيبة

في وقت سابق من هذا العام، أعرب بروفيسور كاكو، في تصريح لصحيفة "الغارديان"، عن اعتقاده أن البشر يسيرون على الطريق الصحيح لاكتشاف الحياة الفضائية في غضون قرن بسبب التطورات التقنية مثل تلسكوب جيمس ويب.

لكنه أضاف أنه يعتقد أن محاولة الوصول إلى أشكال الحياة هذه ستكون في النهاية فكرة سيئة للغاية.

وقال إن "هناك بعض زملائي الذين يعتقدون أنه يجب علينا التواصل معهم،" وهي الفكرة التي يرى أنها "رهيبة".

وأوضح "نعلم جميعًا ما حدث لمونتيزوما عندما التقى بكورتيس في المكسيك منذ مئات السنين. أنا شخصيًا، في الوقت الحاضر، أعتقد أن الفضائيين سيكونون ودودين ولكن لا يمكننا المقامرة على ذلك. لذلك أعتقد أننا سنجري اتصالات ولكن يجب أن نفعل ذلك بحذر شديد".

قتال

يُعرف مونتيزوما في النصوص الأدبية القديمة المكتوبة بلغة الناواتل بأنه الحاكم التاسع لتينوتشتيتلان في الفترة ما بين عامي 1502 و1520. وشهد عهده أول تلاق بين حضارة الهنود الحمر في أميركا الوسطى وحضارة الأوربيين. وقُتل في بدايات الغزو الإسباني للمكسيك، أثناء قتال الكونكيستدور هرنان كورتيس ورجاله محاولين الفرار من عاصمة الأزتك تينوتشتيتلان.

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