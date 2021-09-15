كوريا الجنوبية تدخل نادي السبع الكبار لتكنولوجيا صواريخ الغواصات

أجرت كوريا الجنوبية تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي من غواصة الأربعاء، حسبما أعلنت الرئاسة، لتصبح بذلك سابع دولة في العالم تملك هذه التكنولوجيا المتطورة.

وأطلق صاروخ تحت الماء من الغواصة آهن تشانغ-هو التي دخلت الخدمة أخيرا، وعبر المسافة المخطط لها قبل أن يصل إلى هدفه، وفق الرئاسة الكورية الجنوبية.

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وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن وكالة التنمية الدفاعية (ADD) أجرت اختبارا لإطلاق صاروخ تحت الماء من غواصة من نوع "دوسان آن تشانغ-هو"، الأسبوع الماضي، بعد عمليات إطلاق ناجحة من بارجة الشهر الماضي.

وتم تجهيز الغواصة المطورة محليًا فئة 3000 طن بستة أنابيب إطلاق عمودية.

وقالت المصادر إنه بعد جولة من الاختبارات الإضافية، ستنتج كوريا الجنوبية صواريخ باليستية تُطلق من الغواصات بكميات كبيرة لنشرها.

ويبلغ مدى الصاروخ حوالي 500 كيلومتر، وسيتم تزويده برؤوس حربية تقليدية، وأُطلق عليه اسم "هيونمو 404" (Hyunmoo 404).

وبهذا تصبح كوريا الجنوبية تمتلك تقنية الصواريخ التي تطلق من غواصات، ضمن نادي الكبار في هذا المجال مع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والهند والصين وكوريا الشمالية.