انطلاق 4 سياح إلى الفضاء على متن مركبة "سبايس إكس"

انفصلت الكبسولة الفضائية دراغون التي تقلّ أربعة سياح إلى الفضاء عن الطبقة الثانية من مركبة فالكون 9 الفضائية التابعة لشركة سبايس إكس بعد 12 دقيقة من إقلاعها من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا ليل الأربعاء، ليبدأ بذلك السياح دورانهم في مدار الأرض، كما أعلنت الشركة المملوكة من إيلون ماسك.

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وكانت الطبقة الأولى من المركبة الفضائية بمحرّكاتها التسع انفصلت وعادت من دون أية مشاكل إلى الأرض حيث سيعاد استخدامها، وذلك بعد أن ساعدت في إيصال فالكون 9 إلى الفضاء، لتترك بذلك للطبقة الثانية مهمة إيصال الكبسولة إلى المدار.

وما هي إلا دقائق حتى وصلت الكبسولة دراغون إلى المدار ليبدأ بذلك ركاب المهمّة "إنسبيريشن4"، ومن بينهم الملياردير جاريد إيزاكمان الذي استأجر هذه الرحلة، دورانهم حول الأرض لمدة ثلاثة أيام في مدار يتجاوز مدار محطة الفضاء الدولية.