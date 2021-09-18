لن تصدق.. بنادق الجنود تتحول لمركز معلومات قتالي محمول

طورت شركة Elbit Systems نطاقا جديدا للبندقية يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى نظام تطبيق بندقية الهجوم القتالي ARCAS والذي يحول بنادق الجنود الهجومية إلى مركز معلومات قتالي محمول، فضلاً عن السماح للمستخدمين بإطلاق النار عبر الزوايا والأركان، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

من الناشنكاه إلى المنظار التلسكوبي

ومنذ فترة غير قصيرة، تطورت الناشنكاه في البنادق إلى أنظمة بيانات عالية التقنية لا تزيد عن كونها عبارة عن زوج من النظارات الحديدية، التي تسمح للجندي بمعرفة ما إذا كان السلاح يشير إلى المكان الصحيح. اليوم، أصبحت المناظير التلسكوبية معدات قياسية، مثلها مثل أنظمة الرؤية الليلية ومجموعة متزايدة من الملحقات والاكسسوار الذي أصبح جزء لا يتجزأ من أي بندقية حديثة.

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نظام مرن وعملي

كما تم تصميم نظام ACRAS ليلائم البنادق المتوافرة بالفعل، مع إمكانية تثبيت الكمبيوتر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في المقبض الأمامي للسلاح مع شاشة عرض كهرو-بصرية EO تتدلى أسفل برميل البندقية.

ويجمع الكمبيوتر البيانات من المشهد في ساحة المعركة إلى جانب المعلومات التكتيكية المنقولة من نظام القيادة والتحكم بالوحدة القتالية وأجهزة ARCAS الأخرى، بالإضافة إلى بيانات التشخيص الميكانيكي من مجال رؤية مشهد EO والمعلومات الأخرى التي تتم معالجتها من خلال البندقية نفسها.

خيارات متنوعة

وبمجرد معالجة المعلومات المتعددة المصادر، يتم تغذية الجندي من خلال نظره بعينيه المجردتين على النطاق الممتد أمامه في ساحة القتال أو من خلال نسخة لاسلكية على الخوذة التي يرتديها على رأسه بواسطة تقنية واقع معزز. وباستخدام البيانات، يكون لدى الجندي قراءات في الوقت الفعلي ليلا أو نهارا عن النطاق المستهدف.

قدرات مبهرة

يمكن للجندي مستخدم نظام ARCAS أن يقوم بتصحيح انحراف القذيفة ببساطة في ضوء قياسات اتجاه الرياح والمسافات، ومعرفة احتمالية وجود نيران أسلحة أخرى واكتشاف أي حركة عبر الفيديو مع القدرة على التمييز بين القوات الصديقة أو العدو، بالإضافة إلى طبيعة المشاكل الميكانيكية التي يمكن أن تصادفها البندقية وكيفية التعامل معها. كما يسمح نظام الفيديو EO للجندي بالتصويب حول الزوايا الضيقة والأركان وضبط دقة السلاح لإصابة الهدف بطلقة واحدة. يتم التحكم في الوحدة من خلال زر عصا التحكم على المقبض الأمامي أو واجهة مُستخدم على شاشة لوحية.

من جانبه، يقول أرين ساباغ، مدير عام شركة Elbit Systems: "يعد نظام ARCAS لبنة أخرى مهمة في مجموعة الحلول المتقدمة لجنود القوات المترجلة والتي تهدف إلى تمكين التغيير التدريجي في فعالية واستمرارية المشاة والقوات الخاصة".