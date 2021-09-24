صور لمسيرة رباعية بحمولة 300 كغم.. تصل لمسافة 30 كم!

بحثًا عن بديل منطقي للطائرات المُسيرة صغيرة الحجم، التي تُستخدم بالفعل لتوصيل شحنات صغيرة وخفيفة الوزن، سعت شركة BAE Systems إلى إنتاج مروحية رباعية مُسيرة طرازT-650 ، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

سرعة قصوى 140 كم/ساعة

تم تصميم المروحية المُسيرة طراز T-650، بالشراكة مع Malloy Aeronautics البريطانية، وسيمكنها رفع حمولات يصل وزنها إلى 300 كغم، ثم حملها لمسافة تصل إلى 30 كم قبل الحاجة لإعادة شحن بطارياتها، التي يصل مداها بدون حمولة إلى 80 كم. يمكن للمروحية T-650 أن تطير إما بشكل مستقل أو عن طريق التحكم عن بعد، لتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 140 كم/ساعة.

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بدن من ألياف الكربون

على الرغم من عدم تقديم معلومات عن حجمها ووزن المروحية الجديدة، تذكر شركة BAE أنه سيكون لها هيكل خفيف الوزن من ألياف الكربون، وأنه يمكن إزالة أذرع المراوح للنقل والتخزين. وستستخدم أيضًا تصميمًا انسيابيًا ومراوح كبيرة لزيادة كفاءة الطاقة إلى أقصى حد.

تتضمن بعض التطبيقات المحتملة للمروحية طراز T-650 المخصصة للاستخدام العسكري في المقام الأول نقل الإمدادات وإجلاء الضحايا من مناطق القتال والحرب المضادة للغواصات والمراقبة والإجراءات البحرية المضادة للألغام والدعم الجوي القريب.

صديقة للبيئة

تشير شركة BAE إلى أن مروحيتها المبتكرة تعمل "بدون انبعاثات كربونية، كما يمكن لنظامها المُسير دون الحاجة لجنود على متنها في أن يساعد على إحداث ثورة في مجال العمليات العسكرية التي تتطلب نقل أحمال ثقيلة، مما يساعد على إبقاء الأفراد العسكريين بعيدًا عن احتمالات الأذى في المواقف الخطرة أو مناطق الكوارث، مع تقليل التأثير البيئي للقوات المسلحة".

قدرات غير مسبوقة

وتعد قدرات المروحية المُسيرة طراز T-650 غير مسبوقة حيث إن هناك عددًا قليلاً من المروحيات المُسيرة يمكنها بالكاد رفع أحمال تزيد عن 181 كغم.