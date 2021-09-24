.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صور لمسيرة رباعية بحمولة 300 كغم.. تصل لمسافة 30 كم!

  • الخط

صور لمسيرة رباعية بحمولة 300 كغم.. تصل لمسافة 30 كم!

لأغراض نقل الإمدادات وإجلاء الضحايا من مناطق القتال والعمليات المضادة للغواصات والألغام ومهام المراقبة والدعم الجوي القريب

العربية.نت - جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

بحثًا عن بديل منطقي للطائرات المُسيرة صغيرة الحجم، التي تُستخدم بالفعل لتوصيل شحنات صغيرة وخفيفة الوزن، سعت شركة BAE Systems إلى إنتاج مروحية رباعية مُسيرة طرازT-650 ، وفقا لما نشره موقع New Atlas.

سرعة قصوى 140 كم/ساعة

تم تصميم المروحية المُسيرة طراز T-650، بالشراكة مع Malloy Aeronautics البريطانية، وسيمكنها رفع حمولات يصل وزنها إلى 300 كغم، ثم حملها لمسافة تصل إلى 30 كم قبل الحاجة لإعادة شحن بطارياتها، التي يصل مداها بدون حمولة إلى 80 كم. يمكن للمروحية T-650 أن تطير إما بشكل مستقل أو عن طريق التحكم عن بعد، لتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 140 كم/ساعة.

بدن من ألياف الكربون

على الرغم من عدم تقديم معلومات عن حجمها ووزن المروحية الجديدة، تذكر شركة BAE أنه سيكون لها هيكل خفيف الوزن من ألياف الكربون، وأنه يمكن إزالة أذرع المراوح للنقل والتخزين. وستستخدم أيضًا تصميمًا انسيابيًا ومراوح كبيرة لزيادة كفاءة الطاقة إلى أقصى حد.

تتضمن بعض التطبيقات المحتملة للمروحية طراز T-650 المخصصة للاستخدام العسكري في المقام الأول نقل الإمدادات وإجلاء الضحايا من مناطق القتال والحرب المضادة للغواصات والمراقبة والإجراءات البحرية المضادة للألغام والدعم الجوي القريب.

صديقة للبيئة

بدعم أوروبي.. مدير منظمة الصحة في طريقه لولاية ثانية العرب والعالم بدعم أوروبي.. مدير منظمة الصحة في طريقه لولاية ثانية

تشير شركة BAE إلى أن مروحيتها المبتكرة تعمل "بدون انبعاثات كربونية، كما يمكن لنظامها المُسير دون الحاجة لجنود على متنها في أن يساعد على إحداث ثورة في مجال العمليات العسكرية التي تتطلب نقل أحمال ثقيلة، مما يساعد على إبقاء الأفراد العسكريين بعيدًا عن احتمالات الأذى في المواقف الخطرة أو مناطق الكوارث، مع تقليل التأثير البيئي للقوات المسلحة".

قدرات غير مسبوقة

وتعد قدرات المروحية المُسيرة طراز T-650 غير مسبوقة حيث إن هناك عددًا قليلاً من المروحيات المُسيرة يمكنها بالكاد رفع أحمال تزيد عن 181 كغم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ترشيح منة شلبي لجائزة ترشيح منة شلبي لجائزة "إيمي"
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
الأكثر قراءة
أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر
عالم فيروسات: هذه الفئة ليست معرضة للإصابة بكورونا عالم فيروسات: هذه الفئة ليست معرضة للإصابة بكورونا
إيلون ماسك يغرّد من جديد.. وهذه العملة المشفرة ترتفع 12% إيلون ماسك يغرّد من جديد.. وهذه العملة المشفرة ترتفع 12%
الطائي يحقق فوزاً تاريخياً على الاتفاق الطائي يحقق فوزاً تاريخياً على الاتفاق
قبل أن تذهب
بعد 13 عاما.. لماذا تنحى مدير التكنولوجيا بفيسبوك؟
بعد 13 عاما.. لماذا تنحى مدير التكنولوجيا بفيسبوك؟
اكتشف المزيد