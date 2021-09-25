عالم غارق في الكابلات.. خارطة 3D مذهلة للكرة الأرضية

أظهرت خارطة ثلاثية الأبعاد (3D) حديثة أميالاً من الكابلات المتواجدة في قاع المحيط، والتي تتضمن عالماً من المعلومات المندفعة عبرها.

الخارطة والبيانات صُورت بواسطة المبرمج، تايلر مورغان وول، باستخدام مخطوطة بسيطة وبرنامج GeoJSON (تنسيق مفتوح المصدر لتصور الميزات الجغرافية).

مادة اعلانية

وتُظهر الخارطة المذهلة كيف أن عالمنا غارق في الكابلات تحت الأمواج، بمئات من كابلات الألياف الضوئية التي تربط الكوكب بشبكة من المعلومات شديدة الترابط، بحسب ما أرده موقع Vice.

وتأتي البيانات المستخدمة في إنشاء الخارطة من Submarine Cable Map، وهو موقع إلكتروني تديره شركة TeleGeography، وهي شركة إنتل للبيانات الجغرافية.

ووفقا لـ TeleGeography، هناك 426 كابلا بحريا نشطا في العالم. ويبلغ قطر الكابلات في الغالب قطر خرطوم الحديقة، وهي مملوءة بخيوط بعرض شعرة الإنسان.

وتقع الكابلات في قاع المحيط ويعتقد أنها تمتد لأكثر من 807 آلاف ميل. بعضها قصير جدا، ويربط الجزر عبر بضعة أميال مثل تلك التي تمتد بين أيرلندا والمملكة المتحدة، بينما يبلغ طول الكابلات الأخرى، مثل أحد الكابلات التي تربط آسيا بالولايات المتحدة، أكثر من 10 آلاف ميل.