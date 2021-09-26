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بديل لخوذة الرأس.. ابتكار يحمي الرياضيين من ارتجاج المخ

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الطوق كما نشره موقع فاست كومباني
الطوق كما نشره موقع فاست كومباني

بديل لخوذة الرأس.. ابتكار يحمي الرياضيين من ارتجاج المخ

العربية.نت-جمال نازي

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توصل خبراء إلى تصميم بديل لخوذة الرأس التي يرتديها الجنود والرياضيون للوقاية من الإصابة بارتجاج المخ عبر تصميم مبتكر عملوا عليه لسنوات.

وأوضح الدكتور جوليان بايلز، الطبيب السابق من جامعة نورث كارولينا، أن التجربة بدأت قبل 12 عاماً لحماية الدماغ أثناء ممارسة الرياضة، بحسب ما نشره موقع Fast Company الأميركي.

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وأضاف أنه بالتعاون مع المخترع الدكتور ديفيد سميث، يهدف الابتكار لتوفير إمكانية تعزيز حماية الدماغ من الداخل بدلاً من تغليف الجمجمة بمزيد من الحماية من الخارج.

كذلك، قال إنه من خلال تصميم بسيط سهل الارتداء، تم تصميم ياقة أو طوق للرقبة تسمى Q-Collar، التي يمكن أن يرتديها أي شخص أثناء ممارسة رياضات كرة القدم الأميركية أو الهوكي أو الرجبي.

طوق للرقبة

وقامت القوات المسلحة الأميركية باختبار قلادة Q كوسيلة لمنع صدمة الدماغ أثناء تواجد الجنود بالقرب من انفجارات لعبوات الناسفة.

إلى ذلك، أمضى صانعو Q-Collar السنوات الخمس الماضية في السعي للحصول على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA حيث تم خلالها إجراء اختبارات مكثفة.

الطوق كما نشره موقع فاست كومباني
الطوق كما نشره موقع فاست كومباني

وتضمنت الاختبارات أكثر من عشرين دراسة معملية وسريرية أجرتها هيئات متخصصة مثل مايو كلينك وجامعة هارفارد ومجموعة نورث شور الطبية.

تحمي من التأثيرات الخانقة

فيما، أُجريت الدراسة الأبرز، برعاية الشركة المنتجة Q30، على 284 لاعب كرة قدم في المدرسة الثانوية في عام 2018.

وبعد موسم من اللعب، كشفت النتائج أن 77٪ من الرياضيين، الذين ارتدوا أطواق الرقبة لم يطرأ لديهم أي تغييرات كبيرة على المادة البيضاء في أدمغتهم.

الطوق كما نشره موقع فاست كومباني
  • الطوق كما نشره موقع فاست كومباني
  • الطوق كما نشره موقع فاست كومباني
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الطوق كما نشره موقع فاست كومباني
الطوق كما نشره موقع فاست كومباني
الطوق كما نشره موقع فاست كومباني
الطوق كما نشره موقع فاست كومباني

كذلك، تم تصميم طوق الرقبة Q لمنع التأثيرات الخانقة، بسبب تعرض الدماغ للارتطام أو حتى الصدمات البسيطة والمتكررة، التي يتعرض لها اللاعبون أثناء ممارسة بعض الرياضات الجماعية، والتي يتسبب تكرارها في حدوث تلف بالدماغ بشكل تدريجي أو تراكمي.

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