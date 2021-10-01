أسطول قاذفات قنابل نووية أميركية يتجدد بمحرك حديث وفعال

تم الاستعانة بشركة رولز رويس نورث أميركا لتزويد قاذفات القنابل النووية الأميركية طراز B-52 Stratofortress، التي يعود تاريخ دخولها الخدمة إلى حقبة الحرب الباردة، بمحركها المروحي طراز F-130 لتشغيل المقاتلات العملاقة على مدار العقود الثلاثة القادمة، بحسب ما نشره موقع New Atlas.

زهاء 67 عاما بالخدمة

من البديهي أن أسطول سلاح الجو الأميركي من مقاتلات B-52، الذي يقترب حاليا من حوالي 70 عاما في الخدمة، أن يتم مشاهدته فقط في أجنحة المتاحف العسكرية، ولكن بفضل جودة ودقة تصميم هيكل الطائرة في الخمسينيات والذي أثبت قدرته على حمل 32000 كغم من أسلحة نووية أو تقليدية في جميع أنحاء العالم، فإنه لا تزال 76 طائرة من طراز B-52H في الخدمة، مع وجود 12 مقاتلة أخرى في المخزن الاحتياطي.

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بالطبع تم على مر السنين إدخال التعديلات والترقيات على مقاتلات طراز B-52 إلى درجة أن النسخ الحالية تختلف كليًا عن تلك التي دخلت الخدمة في عام 1955، إذ تم تزويد المقاتلة العملاقة بإلكترونيات جديدة وموزعات أسلحة وأنظمة أخرى، ولكن ظل هيكل الطائرة على حاله الأصلي بشكل استثنائي.

محركات بـ2.6 مليار دولار

ستشمل عملية التمديد لعمر مقاتلات طراز B-52 استبدال المحركات الحالية بـ 608 محركات (ثمانية لكل مقاتلة) و42 قطعة غيار، بتكلفة 2.6 مليار دولار أميركي في إطار برنامج استبدال المحرك التجاري CERP. وسيتم تصنيع المحركات واختبارها في منشأة رولز رويس بأميركا الشمالية بإنديانابوليس في ولاية إنديانا.

27 مليون ساعة طيران

تجدر الإشارة إلى أن محرك رولز رويس طراز F-130 لم يكن مخصصًا للمقاتلة B-52 بالأساس، وإنما هو نسخة عسكرية من محرك الشركة التجاري طراز BR725، الذي تم تطويره لطائرات طراز Gulfstream G650.

ولكن تتمثل إحدى ميزات اختيار محرك F-130 أنه تم بالفعل التحقق من جودته وتميزه على مدى 27 مليون ساعة طيران فعلية. كما أن تصميم المحرك للتشغيل بمروحة 130 سم مع شفرات من التيتانيوم إلى جانب مرحلتي توربين وضاغط محوري HP بالإضافة إلى احتراق محسّن يؤمن انبعاثات أقل بشكل ملحوظ وأكثر نجاعة، بيد أن هناك عنصرا محوريا يتلخص في أن مقاتلات B-52 ستتمتع بقدرة على التحليق لفترة أطول دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود في الجو.

فعال ومُثبت الكفاءة

أعرب توم بيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لرولز رويس نورث أميركا، عن فخر فريق العاملين بالتعاون مع برنامج سلاح الجو الأميركي، لتوفير محركات عالمية الجودة وأميركية الصنع، لتخدم في تشغيل أسطول مقاتلات B-52 "على مدار الثلاثين عامًا القادمة"، مشيرًا إلى أن محرك "F130 هو عبارة عن محرك حديث وفعال ومُثبت الكفاءة ومناسب تمامًا للمقاتلة B-52".