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ماذا فعل كورونا بالطائرات.. نوع جديد قد يكون المستقبل

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طائرات
"تعبيرية"

ماذا فعل كورونا بالطائرات.. نوع جديد قد يكون المستقبل

"ستتمتع بقدرة على عزل نفسك عن بقية المقصورة وبقية العالم"

دبي - العربية.نت

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من الممكن أن يخرج فيروس كورونا المستجد الطائرات القديمة إلى التقاعد، حتى إنه بات ينذر بأن الدرجة الأولى ربما تصبح جزءاً من الماضي.

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فقد أفادت المعلومات بأنه يمكن استبدال هذا النوع من الطائرات بجيل جديد أكثر اتساعاً من درجة رجال الأعمال العادية، وتتمتع بخصوصية أكبر تسمح لك بخلق مساحتك الخاصة.

مقاعد تمنع التسلق

وأوضح بدوره، دانيال بارون، المدير الإداري لشركة Lift Aero Design، في طوكيو، ويعمل مع شركات الطيران، أن مقاعد الدرجة الأولى في درجة رجال الأعمال سيوضع بشكل مسطح تماما مثل السرير، بحيث يمنع تسلق باقي الركاب، كما سيكون هناك خدمة محسّنة في درجة رجال الأعمال تسمح بإغلاق أبواب الخصوصية، وفقاً لما نقلته شبكة CNN.

كما سلط الضوء على أن هذه الشركات الصغيرة ذات أهمية بالنسبة لشركة طيران، وذلك لأن رفع المستوى الملموس يرتبط عادةً بزيادة الإيرادات أو الولاء أو كليهما، وهو ما تحققه تلك الشركات.

كذلك أشار إلى أن أهم ميزة في الطائرات تتمثل عادة بالقدرة على عزل نفسك عن بقية المقصورة وبقية العالم.

اللغز الأكثر تعقيداً

وشدد على أن مقعد الطائرة يبقى اللغز الأكثر تعقيداً من مجمل التحديات التي تنطوي على الهندسة، وبيئة العمل، والجماليات، والتحكم في الوزن، والتحكم في التكاليف، وإدارة سلسلة التوريد، وما إلى ذلك، مشيراً إلى أنه يتم تخصيص قدر هائل من الوقت والجهد لتحقيق ذلك بشكل صحيح في سياق طلب السوق المتغير باستمرار.

كورونا والسفر - تعبيرية
كورونا والسفر - تعبيرية

وتتمتع درجة رجال الأعمال الحديثة الجيدة، بسرير مسطح بالكامل، مع إمكانية وصول مباشر إلى الممر لكل راكب بفضل تصميم المقاعد المتدرج.

كما يحتوي على شحن لاسلكي ومساحة لشاشات الترفيه الضخمة على متن الطائرة وسعة فيديو بدقة 4K وخيارات تخزين متعددة ومساحة للعمل وتناول الطعام واللعب.

أما الجزء المختلف حقا فهو الباب، الذي ينزلق بلطف إلى الوراء لإبعادك عن المقصورة.

إلى ذلك، شرح التقرير أن الفخامة الكبيرة من الدرجة الأولى تجعلها تبدو وكأنها حقبة حسناء للطيران لأنها تتمتع بخصوصية عالية وقدرة على تعديل المساحة الخاصة بك، وهو أمر بالغ الأهمية.

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