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شاهد.. أول رحلة سياحية لحدود الفضاء بالمنطاد!

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الكبسولة يحملها منطاد (ديلي ميل)

شاهد.. أول رحلة سياحية لحدود الفضاء بالمنطاد!

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سياحة فضائية إنها ستكون قادرة على إرسال البشر إلى طبقة الستراتوسفير على حدود الفضاء في منطاد بحلول عام 2024، لكن مقعداً واحداً على متن الرحلة التجارية سيكلف حوالي 50 ألف دولار.

وقالت شركة World View Enterprises ومقرها أريزونا، إنها تعمل على إنشاء نظام يعمل بالمنطاد، حيث سيأخذ الناس إلى ارتفاع 100 ألف قدم أو 18 ميلاً، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ويعتبر هذا الارتفاع قبل حدود الفضاء بحوالي 50 ميلاً، وفق معايير وكالة ناسا، لكن الشركة أوضحت أن ركابها سيرون انحناء الأرض وسواد الفضاء.

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إلى ذلك، من المتوقع أن تستغرق الجولات حوالي ست إلى ثماني ساعات، لكنها تخطط أيضاً لتقديم مغامرة لمدة خمسة أيام ستشهد تحليق الركاب فوق المعالم التاريخية.

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وأفادت بأن كل كبسولة يحملها المنطاد قادرة على حمل ثمانية ركاب، واصفة الرحلة بأنها "سلسة ولطيفة" وتناسب جميع الأعمار.

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