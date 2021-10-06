لا يخطر على بال..ماهي أكثر الحيوانات انتشارا في العالم؟

هل تعلم أن الحيتان القاتلة هي من أكثر الحيوانات انتشارا في العالم؟

مادة اعلانية

نعم، هي كذلك، إلا أن هذه معلومة غير متداوله لأنها تعيش في المحيطات الشاسعة حياة ما تزال غامضة بالنسبة للباحثين بسبب تنوع أصنافها وانتشارها الكبير بالإضافة إلى صعوبة دراستها ومراقبتها كونها مستمرة الترحال تحت سطح المياه الساحلية.

فقد قامت مجموعة علماء بتحليل أكثر من 100 ألف صورة فوتوغرافية ملتقطة لحيتان قاتلة التقطت في الساحل الغربي لأميركا، مع تقييم مكان مشاهدة الحوت وتموضعه في المجموعة.

وأكد الباحثون خلال الدراسة أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من فروع الحيتان القاتلة على شجرة عائلة هذا الصنف الكبيرة، أكثر مما كان يُعتقد سابقًا بكثير.

"حيتان الساحل الخارجي القاتلة"

كما حدد الفريق خلال الدراسة مجموعة غير ملاحظة من الحيتان القاتلة أطلق عليها لقب "حيتان الساحل الخارجي القاتلة"، والتي بقيت حتى الآن غير ملحوظة.

وأوضح الباحث في جامعة كولومبيا البريطانية، جوش ماكينز، الذي قاد الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "National Oceanic and Atmospheric Administratiom"، أنه تم العثور على الحيتان القاتلة في جميع أنحاء العالم تقضي معظم حياتها في المياه الساحلية، مؤكداً اكتشاف صنف جديد يسكن في المياه المحيطية، ولم يعرف عنه شيء في الماضي.

ويعتقد أن حيتان الساحل الخارجي القاتلة التي استمدت لقبها من حياتها البعيدة عن الساحل القريب للمحيطات، هي مجموعة فرعية من الحيتان القاتلة العابرة التي تتغذى على الثديات، وهي من الثديات البحرية التي تنفذ طلعات صيد شديدة التنسيق بين الأفراد.

ووفق المعلومات، تظهر حيتان الساحل الخارجي تتجول وتسافر بشكل مستمر في مناطق الجرف القاري بين منطقتي وسط ساحلي كاليفورنيا وأوريجون.

إلى ذلك، توقع ماكينز أن هذه الحيتان القاتلة تستهدف على وجه التحديد مناطق الوادي في الجرف القاري العميق ذات التنوع البيولوجي للبحث عن فرائس أكبر في أعالي البحار مثل عجول الحوت الرمادي وبعض أصناف الفقمات.