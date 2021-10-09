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الإيطالي الفائز بنوبل الفيزياء: نحن "بين أواخر" الأوروبيين بتمويل الأبحاث

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جورجيو باريزي

الإيطالي الفائز بنوبل الفيزياء: نحن "بين أواخر" الأوروبيين بتمويل الأبحاث

وزيرة الأبحاث الإيطالية تتعهد بتقديم تمويل بقيمة 6 مليارات يورو لـ60 مشروعاً

روما - فرانس برس

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ندّد العالم الإيطالي، جورجيو باريزي، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء للعام 2021 بنقص تمويل الأبحاث في بلده الذي يأتي "بين الأواخر" في هذا المجال على الصعيد الأوروبي.

وقال باريزي خلال مؤتمر لمراسلي وسائل إعلام أجنبية أقيم في روما إن "الأبحاث تعاني من نقص في التمويل، وقد ازداد الوضع سوءا في السنوات الـ10 إلى الـ15 الأخيرة".

وأردف "سعدتُ بمعرفتي أن حكومة ماريو دراغي التزمت برفع ميزانية الأبحاث، فنحن من بين الأواخر" في الاتحاد الأوروبي.

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وقد تعهّدت وزيرة الأبحاث الإيطالية، كريستينا ميسا، الخميس، بتقديم تمويل بقيمة 6 مليارات يورو لـ 60 مشروعا، من بينها 5 مليارات تقدّم هذه السنة.

وبحسب معطيات مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، خصّصت إيطاليا 1,45% من إجمالي ناتجها المحلي للأبحاث، في مقابل 2,19% كمعدّل أوسط على الصعيد الأوروبي و3,17% مثلا لألمانيا.
وقال باريزي الذي نال الثلاثاء جائزة "نوبل" للفيزياء مع عالمين آخرين هما الأميركي من أصل ياباني شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان إن "إيطاليا ليست بلدا مضيافا للباحثين، أكانوا إيطاليين أو أجانب". وأردف أن "الأبحاث هي بمثابة بستان. وإذا كنتم لا تقومون بريّه سوى كلّ أسبوعين، فإن الأمور لن تجري على خير ما يرام".

ونال الإيطالي جورجيو باريزي (73 عاما) الجائزة عن "اكتشاف تفاعل الفوضى والتقلّبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذرّي إلى المقياس الكوكبي".

وشكّل عمل باريزي، وهو عالم فيزياء نظرية، إحدى "أهمّ المساهمات" في ما يسمّى "نظرية الأنظمة المعقدة"، بحسب الأكاديمية السويدية للعلوم.

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