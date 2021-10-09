شاهد.. صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع بالمريخ

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الحكومة حاكم دبي، السبت، أن الإمارات بدأت اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها عبر مسبار الأمل، الذي يستكشف كوكب المريخ، مع بقية مراكز البحث العالمية.

صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ .. بدأت الإمارات اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية حيث اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب .. pic.twitter.com/7df3Xx1T2Q — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 9, 2021

وقال عبر "تويتر"، إن المسبار اكتشف كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب.

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وأشار إلى صورة التقطها المسبار لفصل الربيع في الجزء الشمالي من الكوكب.

ووصل المسبار إلى مدار كوكب المريخ في فبراير شباط الماضي، ضمن مشروع إماراتي لاستكشاف المريخ.

وفي فبراير الماضي، أرسل مسبار "الأمل" الإماراتي إلى المدار حول كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وفي الشهر نفسه، أرسل المسبار أول صورة لكوكب المريخ يلتقطها أول مسبار فضائي عربي، وذلك من ارتفاع 25 ألف كيلومتر عن سطح الكوكب الأحمر.

وسوف تستمر مهمة المسبار سنة مريخية كاملة (687 يوماً أرضياً)، بحيث تمتد حتى أبريل 2023، لضمان أن ترصد الأجهزة العلمية الثلاثة التي يحملها المسبار على متنه كل البيانات العلمية المطلوبة التي لم يتوصل إليها الإنسان من قبل حول مناخ المريخ، وقد تمتد مهمة المسبار سنة مريخية أخرى، إذا تطلب الأمر ذلك، لجمع المزيد من البيانات وكشف المزيد من الأسرار عن الكوكب الأحمر.