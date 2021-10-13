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مادة كيميائية "تستخدم دائماً".. تتسبب بوفاة 100 ألف أميركي سنوياً

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من أميركا - من مستشفى في لوس أنجلوس
تعبيرية

مادة كيميائية "تستخدم دائماً".. تتسبب بوفاة 100 ألف أميركي سنوياً

الدراسة أجرتها جامعة نيويورك وشملت حوالي 5000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً

دبي - العربية.نت

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التعرض اليومي لمادة كيميائية وصفت بأنها تستخدم في كل شيء تقريبا، من العبوات البلاستيكية إلى الماكياج، قد يكون السبب وراء حوالي 100 ألف حالة وفاة بين كبار السن من الأميركيين سنويا.

وبحسب دراسة من جامعة نيويورك، نشرت الثلاثاء، فإن المادة هي الفثالات (Phthalate)، و"تؤثر على الهرمونات والغدد الصماء، وهي موجودة في مئات المنتجات مثل الألعاب والملابس والشامبو".

الدراسة التي نشرها موقع "ساينس ألرت" أوضحت أن السموم يمكن أن تدخل الجسم من خلال مثل هذه المادة، وهي ترتبط بالسمنة والسكري وأمراض القلب.

شملت الدراسة، التي أجرتها كلية جروسمان للطب في جامعة نيويورك حوالي 5000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاما، وبينت أن أولئك الذين لديهم تركيزات أعلى من الفثالات في البول كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب.

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وبحسب الدراسة، لا يبدو أن التركيزات الأعلى من الفثالات تزيد من خطر الموت بالسرطان.

ليوناردو تراساندي، وهو أحد الباحثين في الدراسة، قال إن "زيادة التعرض للفثالات مرتبط بالموت المبكر، خاصة بسبب أمراض القلب"، مشيرا إلى أن "الدراسة لا تؤكد العلاقة المباشرة بين التعرض للفثالات والموت، وذلك بسبب أن الآليات البيولوجية لتلك العلاقة غير واضحة بعد".

وتابع تراساندي قائلا: "تشير أبحاثنا إلى أن الخسائر الناجمة عن هذه المادة الكيميائية على المجتمع أكبر بكثير مما كنا نظن في البداية".

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