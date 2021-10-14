تطور لافت.. صواريخ مستحدثة تدمر المُسيرات!

نجحت صواريخ مجهزة بنظام أسلحة القتل الدقيق المتقدم APKWS وصمام تقارب متطور، من إنتاج شركة BAE Systems، في تدمير طائرات مُسيرة بولاية أريزونا الأميركية.

ويكلف النهج الجديد المُستحدث أقل بكثير من الإجراءات التقليدية المضادة للطائرات المُسيرة، وفق موقع New Atlas.

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دفاعات فعالة وميسورة التكلفة

ونظراً لأن الطائرات المسيرة من مختلف الأحجام أصبحت أكثر شيوعاً في ساحات المعارك، فقد تطورت مواجهتها ومضاداتها في سياق سباق تسلح لإيجاد دفاعات فعالة وميسورة التكلفة في آن واحد.

كما يعد مشروع شركة BAE لتحديث وتكييف منظومة APKWS لاستخدامها في تحويل صواريخ قياسية إلى أسلحة مضادة للطائرات المُسيرة، أحد الأمثلة التي تعد بنجاح واعد بعد النتائج الأولية المبشرة.

استغلال انعكاسات أشعة ليزر

إلى ذلك تستهدف صواريخ منظومة APKWS طائرات مُسيرة مثل ScanEagle التي تزن 9.52 إلى 25 كغم، وتطير لمدى أقل من كيلومتر واحد بسرعات لا تزيد عن 493 كم/ساعة. وقامت شركة BAE بأخذ صاروخ اختبار 70 ملم مزوداً برؤوس حربية M151 ومحركات Mk66 وإضافة مجموعات توجيه APKWS.

كما يستخدم APKWS أربعة زعانف لتركيب مستشعرات الباحث عن الليزر شبه النشطة DASALS ذات الفتحة الموزعة والتي تتحكم في توجيه الصاروخ أثناء الطيران. ويتم استغلال انعكاسات أشعة ليزر لاستهداف وحساب الزاوية المثلى للهجوم وتوجيه الصاروخ لاعتراض الدرون.

وبحسب BAE، لا يلزم تثبيت APKWS على الهدف قبل إطلاق الصاروخ وإنما يمكن أن يكون قد تم إطلاقه، حيث يتم تنشيط بصريات توجيه الليزر شبه النشطة ثم الحصول عليها وتثبيتها، مما يسمح بإطلاق أسرع.

ويتلخص الابتكار الثاني في استبدال الصمامات التصادمية M423 بمصهر تقارب جديد طورته شركة L3Harris Technologies and Technology Service Corporation. وينفجر هذا الفتيل عند اصطدامه على مقربة من الطائرة المُسيرة، مما يزيد من فرص التدمير دون الحاجة إلى ضربها فعلياً.

خيار جيد

من جهته يقول غريغ بروكوبيو، مدير أنظمة التوجيه والاستشعار الدقيقة في شركة BAE، إن "المركبات الجوية المُسيرة من جميع الأحجام تشكل تهديداً متزايداً ينتشر بشكل متزايد من قبل الخصوم في جميع أنحاء العالم"، موضحاً أن "مرونة صواريخ APKWS وتكاليفها المنخفضة تجعلها خياراً جيداً للتخلص من الطائرات المُسيرة العسكرية التكتيكية الصغيرة".

كما لفت إلى أن "ضربات الاختبار الناجحة تُظهر إبداع مهندسي BAE والاستخدام المبتكر والاقتصادي لمواد وزارة الدفاع الأميركية المتوافرة حالياً لمواجهة تهديد ناشئ".