مواصفات مذهلة لكلاب روبوتية جديدة.. بنادق قنص ورؤية ليلية

احتدمت المنافسة بين الشركات المنتجة لكلاب الحراسة الآلية. فقبل أيام عرضت شركة "بوسطن داينامكس" مقاطع فيديو للكلب الروبوتي "سبوت" وتم استعراض استخدامات متنوعة له في مجالات الاستشعار الصناعي واستشعار الديناميكيات وفي مجال حراسة المنشآت الصناعية ومرافق الصناعات الكيماوية أيضاً.

إصابة الأهداف على بعد 1.2 كم

وبحسب موقع New Atlas، سارعت شركة "سوارد ديفينس سيستمز" بالرد بمقاطع فيديو لنماذج طورتها، بالتعاون مع شركة "غوست روبوتكس"، لكلاب حراسة آلية من طراز Vision-60، مسلحة ببندقية دقيقة قادرة على إصابة الأهداف على بعد 1.2 كم.

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كما أوضح مصممو كلب الحراسة القناص Vision-60 أنه يتم تثبيت بندقية على الكلب، يمكن التحكم فيها عن بُعد وهي ذات أغراض خاصة تسمى SPUR وتزن 7.7 كغم. كذلك تحتوي على كاميرا حرارية Teledyne FLIR Boson مع تقريب بصري 30X قادرة على رصد الأهداف في ضوء النهار أو باستخدام منظومة للرؤية الليلية.

10 جولات

وتطلق البندقية قذائف Creedmoor عيار 6.5 ملم، أو طلقات 7.62 × 51 ملم، المطابقة لمعايير الناتو، عند الضرورة، وتتسع خزنتها لعدد 10 جولات.

إلى ذلك لا يشكل الارتداد الخفيف نسبياً نتيجة لإطلاق قذائف Creedmoor مشكلة كبيرة في التوازن للكلاب الآلية Vision-60 رباعية الأرجل.

التحكم الذاتي

كما لا يوجد بالوقت الحالي ما يشير إلى أن هذا النظام سيكون ذاتي التشغيل والتحكم بشكل كامل في هذه المرحلة، على الرغم من وجود التكنولوجيا اللازمة. ومن المرجح أن يتم الاستعانة بمثل هذه النوعية من الكلاب الآلية في الخدمة العسكرية كآلة قتل شبه مستقلة على الأقل في مرحلة ما.

ووفق كلية الحقوق بجامعة كوينزلاند، فإن أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم غير محظورة حالياً بموجب أي قوانين دولية، شريطة أن تتمكن من التمييز بين المقاتلين والمدنيين، واتخاذ جميع التدابير المتوقعة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحقق من مشروعية الهجوم ضد أهداف وتقليل الأضرار الجانبية وتقديم إنذارات مسبقة للمدنيين حيثما أمكن ذلك.