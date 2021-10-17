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بعد تصوير فيلم بالفضاء.. فريق سينمائي يعود بسلام إلى الأرض

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فريق روسي سينمائي يعود من مهمة فضائية

بعد تصوير فيلم بالفضاء.. فريق سينمائي يعود بسلام إلى الأرض

الفيلم يحمل عنوان "التحدي"، ويتناول قصة طبيبة تطير إلى مدار الأرض لإنقاذ رائد فضاء

دبي - العربية.نت

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هبطت المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس -18"، اليوم الأحد، بنجاح في كازاخستان، وعلى متنها الفريق السينمائي الروسي، الذي كان يصور فيلم "التحدي" على متن محطة الفضاء الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، بثت وكالة "روس كوسموس" للأنشطة الفضائية لقطات لانفصال مركبة "سويوز إم إس -18" التي تحمل طاقم تصوير الفيلم عن وحدة "ناؤوكا" (العلم)، وانطلاقها نحو الأرض.

وانطلقت في الخامس من الشهر الجاري مركبة الفضاء "سويوز إم إس-19"، من المطار الفضائي "بايكانور" بكازاخستان، وعلى متنها المخرج، كليم شيبينكو، والممثلة، يوليا بيريسيلد، لتصوير أول فيلم روائي في المحطة.

وكانت التحمت بنجاح مركبة "سويوز-إم إس 19" بالمحطة الفضائية الدولية في الخامس من أكتوبر، وعلى متنها المخرج، كليم شيبينكو، والممثلة، يوليا بيريسيلد، ورائد الفضاء أنطون شكابليروف. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إلى المحطة الفضائية الدولية سينمائيون محترفون.

والمخرج والممثلة قاما بتصوير أول فيلم سينمائي في المحطة الفضائية الدولية. ويحمل الفيلم عنوان "التحدي"، ويتناول قصة طبيبة تطير إلى مدار الأرض لإنقاذ رائد فضاء. وصور الطاقم نحو 35-40 دقيقة من الفيلم على متن المحطة الفضائية الدولية، وقضى بيريسليد وشيبينكو 12 يوماً هناك، قبل أن يعودا مع رائد الفضاء، أوليغ نوفيتسكي، الموجود في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل.

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