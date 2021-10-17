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مهمة ستستمر 12 عاماً بالفضاء لاستكشاف كويكبات المشتري

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NASA's Lucy spacecraft is shown as it is prepared for launch in October aboard a United Launch Alliance Atlas 5 rocket, in Titusville, Florida, U.S. September 29, 2021. Lucy will fly by seven Trojan asteroids, a unique family of asteroids that orbit the sun in front of and behind Jupiter. REUTERS/Joe Skipper
مركبة "لوسي" التي سترصد كويكبات المشتري
الفضاء

مهمة ستستمر 12 عاماً بالفضاء لاستكشاف كويكبات المشتري

ستكون "لوسي" أول مركبة تعمل بالطاقة الشمسية تنفذ مهمة بعيدة لهذه الدرجة عن الشمس.. وهي ستراقب في المجموع ثمانية كويكبات، أي أكثر من أي مهمة سابقة

واشنطن – فرانس برس

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انطلقت السبت من فلوريدا المهمة "لوسي"، وهي الأولى لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" نحو مجموعة الكويكبات المعروفة بـ"طروادة المشتري"، في مستهل رحلة تستمر 12 عاماً من شأنها السماح بفهم أفضل لطريقة تشكّل مجموعتنا الشمسية.

وقد أقلع الصاروخ "أطلس 5" المكلف بالدفع بالمركبة "لوسي" السبت من قاعدة كاب كانافيرال الأميركية.

إطلاق الصاروخ "أطلس 5"
إطلاق الصاروخ "أطلس 5"

وستكون هذه أول مركبة تعمل بالطاقة الشمسية تنفذ مهمة بعيدة لهذه الدرجة عن الشمس، وهي ستراقب في المجموع ثمانية كويكبات، أي أكثر من أي مهمة سابقة.

وقال مدير الوحدة العلمية في وكالة الفضاء الأميركية توماس زوربوكن خلال مؤتمر صحافي، إن كلاً من هذه الكويكبات "سيكشف جزءا من تاريخ مجموعتنا الشمسية وتاريخنا".

وستحلق المركبة أولاً بحلول سنة 2025 فوق حزام الكويكبات الرئيسي الواقع بين كوكبي المريخ والمشتري. بعدها تتوجه المركبة إلى سبعة كويكبات طروادة، آخر اثنين منهما سنة 2033. ويبلغ قطر كل من واحد من هذه الكويكبات حوالي 95 كيلومتراً.

مركبة "لوسي" التي سترصد كويكبات المشتري
مركبة "لوسي" التي سترصد كويكبات المشتري

وستقترب المركبة الفضائية من الأجرام المختارة إلى مسافة 400 إلى 950 كيلومتراً فقط، تبعاً لحجمها، وبسرعة تقارب 24 ألف كيلومتر في الساعة.

وتدور كويكبات طروادة، التي يُعرف منها حوالي 7000، حول الشمس ضمن مجموعتين، واحدة تسبق كوكب المشتري، والأخرى تليه.

وقال كبير الباحثين في هذه المهمة هال ليفيسون: "أحد الأشياء المدهشة بشأن كويكبات طروادة هو أنها مختلفة تماماً عن بعضها بعضا، وخصوصا لونها، فبعضها رمادي، وبعضها الآخر أحمر". وأضاف: "نعتقد أن لونها يؤشر إلى مصدرها".

ويسعى الباحثون إلى دراسة جيولوجيتها وتكوينها وكثافتها الدقيقة وكتلتها وحجمها.

كوكب المشتري
كوكب المشتري

وستقوم المهمة "لوسي" أيضاً بثلاث طلعات فوق الأرض للاستفادة من الجاذبية، لتصبح أول مركبة فضائية تعود إلى محيط الكوكب من أقاصي النظام الشمسي.

سُميت البعثة باسم "لوسي" في إشارة إلى أحفورة أسترالوبيثكس المكتشفة في إثيوبيا عام 1974، والتي ساعدت في إلقاء الضوء على تطور البشرية، فيما تسعى "ناسا" من خلال هذه المهمة إلى إلقاء الضوء على تطور المجموعة الشمسية.

وقال فيل كريستنسن المسؤول عن الأداة العلمية "ال. تي. إي. اس" التي تضمها المركبة "لوسي"، "نحن ننقل حقاً جوهرة".

وسيقيس هذا الجهاز ضوء الأشعة تحت الحمراء، ما سيحدد درجة حرارة سطح الكويكبات.

مركبة "لوسي" التي سترصد كويكبات المشتري
مركبة "لوسي" التي سترصد كويكبات المشتري
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وأوضح كريستنسن قائلاً: "بمقارنة قياسات الليل والنهار، يمكننا تحديد ما إذا كان السطح مصنوعاً من الصخور أو الغبار الناعم والرمل".

وصنعت هذه المركبة شركة "لوكهيد مارتن" وهي "قطعة فنية" حقيقية، وفق مدير برنامج "لوسي" في الشركة ريتش لايب.

وتضم المركبة أكثر من ثلاثة كيلومترات من الكابلات، إضافة خصوصاً إلى ألواح شمسية ضخمة يوازي طولها عند وضعها جنباً إلى جنب طول مبنى مكوّن من خمس طبقات.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمهمة 981 مليون دولار، بما يشمل النفقات التشغيلية طيلة 12 عاماً من العمليات.

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