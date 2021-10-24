.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسرع من الصوت.. هذه مواصفات طائرة تدريب قتالية مسيرة

  • الخط
1

أسرع من الصوت.. هذه مواصفات طائرة تدريب قتالية مسيرة

العربية.نت - جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

أبرمت القوات الجوية الأميركية، عقدا مع شركة Exosonic لتطوير طائرة مُسيرة أسرع من الصوت وذات ارتفاع منخفض لتوفير الجيل التالي من طائرات تدريب الطيارين، بحسب ما نشره موقع New Atlas.

يتم حاليا اختبار الطائرات المُسيرة دون سرعة الصوت، التي يمكن أن تكون بمثابة نموذج تدريبي بديل للمقاتلات المعادية، لكن يبقى التركيز بشكل واضح على "مبادرة الأسرع من الصوت" للقوات الجوية الأميركية لأغراض تدريب الطيارين المقاتلين.

معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين ثقافة وفن معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين

كما تعد جودة التدريب هي العنصر المميز والفارق بين القوات العسكرية من الدرجة الأولى عن غيرها، ولكنه أيضًا مُكلف حيث يتطلب توفير طائرات مقاتلة لكي تلعب دور السرب المُعادي. ويرى الخبراء أن المشكلة تصبح أكثر تعقيدًا في ظل تقلص عدد طائرات التدريب وأعداد الطيارين المقاتلين المؤهلين.

كذلك، يأمل سلاح الجو الأميركي في التوصل إلى حل للمعادلة الصعبة من خلال الطائرة المُسيرة الأسرع من الصوت والتي تتميز بتجهيزات تكنولوجية من الجيل التالي، طورتها شركة إكسوسونيك لطائراتها التجارية المستقبلية.

وعند تطويرها بالكامل، ستزود الطائرة المُسيرة الجديدة الطيارين المقاتلين بتدريب مباشر على الطيران والاشتباك مع نماذج مناسبة. وستحمل مجموعة متنوعة من الحمولات وأجهزة الاستشعار بما يعطي طياري سلاح الجو الأميركي الفرصة لأداء تدريبات على مهام أخرى، وفي نفس الوقت تقليل حجم الخسائر والدمار في طائرات التدريب القتالي.

أهداف مدنية تجارية

من جانبها، تهدف شركة إكسوسونيك من خلال استخدام طائرات مُسيرة الأسرع من الصوت من إنتاجها في التدريب القتالي من أجل عرض التقنيات المستقبلية، التي قامت الشركة بتطويرها لتجهز بها طائراتها الأسرع من الصوت في المستقبل، فضلًا عن استثمار العائدات من العقد المبرم مع القوات الجوية الأميركية في تقديم طائرات نقل ركاب أسرع من الصوت إلى الأسواق التجارية.

بدوره، يقول نوريس تاي، الرئيس التنفيذي لشركة إكسوسونيك: "تتمثل رؤيتنا في نقل الأشخاص بسرعة تفوق سرعة الصوت في كل مكان باستخدام طائرتنا المصممة لتحليق أسرع من الصوت فوق الأرض مع دوي صوتي مكتوم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
في هذا الموعد.. محمد صلاح في هذا الموعد.. محمد صلاح "يحدد" تاريخ اعتزاله
مأساة تصوير فيلم أليك بالدوين.. شخصان في المرصاد مأساة تصوير فيلم أليك بالدوين.. شخصان في المرصاد
الأكثر قراءة
موسم الرياض.. 4 سعوديات على حلبة المصارعة WWE ما القصة موسم الرياض.. 4 سعوديات على حلبة المصارعة WWE ما القصة
خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
هذه قصة الصورة التي هزت وجدان العالم للسوري ونجله الفائزة بجائزة دولية هذه قصة الصورة التي هزت وجدان العالم للسوري ونجله الفائزة بجائزة دولية
5 أسباب تؤدي لظهور الكدمات بجسمك.. واحد منها خطير جداً 5 أسباب تؤدي لظهور الكدمات بجسمك.. واحد منها خطير جداً
فيديو ولا أطرف لديك يقرص مراسلة على الهواء..ضحكت وضحك معها! فيديو ولا أطرف لديك يقرص مراسلة على الهواء..ضحكت وضحك معها!
قبل أن تذهب
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
اكتشف المزيد