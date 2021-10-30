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جديد الروبوت سبوت.. محاكاة بارعة لرقص نجم شهير!

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الروبوت الراقص

جديد الروبوت سبوت.. محاكاة بارعة لرقص نجم شهير!

احتفالاً بذكرى مرور 40 عاماً على الألبوم الأشهر لفريق رولينغ ستونز الروبوت "سبوت" يقلد ميك جاغر بدقة ومرونة بالغة

العربية.نت - جمال نازي

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اشتهر ميك جاغر من فرقة رولينغ ستونز بحركة رقص مميزة على خشبة المسرح منذ عام 1981، وبعد 40 عامًا قام الروبوت "سبوت"، الذي طورته شركة بوسطن داينامكس، في محاكاتها ببراعة في مقطع فيديو جديد، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

تقليد جاغر وزملائه

للاحتفال بالذكرى الأربعين للألبوم الأشهر في تاريخ الفرقة البريطانية 'Tattoo You'، قام مهندسو بوسطن داينامكس بتعليم الروبوت سبوت الرقص ومزامنة الشفاه مثل جاغر في مقطع فيديو على أنغام أغنية "Start Me Up". وقامت بوسطن داينامكس أيضًا بتدريب ثلاثة روبوتات أخرى من نموذج سبوت لتقليد نفس الحركات الراقصة لباقي أعضاء فرقة رولينغ ستونز؛ وهم كيث ريتشاردز وروني وود وتشارلي واتس.

بدأت الفرقة البريطانية المخضرمة تقديم أغنياتها لأول مرة في عام 1962 وكان لها السبق في تسجيل ألبوم احتل قائمة الأغنيات الأكثر انتشارًا وشعبية على القوائم البريطانية عبر ستة عقود مختلفة.

كما حققت شركة بوسطن داينامكس نجاحا مبهرًا في عالم إنتاج وتطوير الروبوتات منذ بدأت عملياتها في عام 2009، والتي شملت ظهور الروبوت "أطلس"، الذي يشبه الإنسان في عام 2013، وتلاها النسخة الكلاسيكية من الروبوت سبوت في عام 2015.

مهام متعددة

في حين قالت شركة بوسطن داينامكس إن هناك عدداً من روبوتات طراز سبوت تعمل حاليًا في مجموعة متنوعة من المهام المختلفة حول العالم، من بينها الخدمة في مصنع شركة فورد والمساعدة في فحص منصة النفط بشركة بيريتش بتروليم BP.

روبوت رشيق وماهر

فيما أطلقت الشركة الروبوتات سبوت في الأسواق التجارية لأول مرة في يونيو 2020، حيث روجت لها في إصدار باعتبارها "روبوتًا رشيقًا يصعد السلالم ويعبر التضاريس الوعرة بسهولة" وقادرًا على الذهاب إلى حيث لا تستطيع الروبوتات الأخرى أداء عدد كبير من المهام.

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